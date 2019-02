Números, nombres y conjeturas precarnavaleras

Como se esperaba, febrero avanza al mismo ritmo de enero, quizá un poco más caliente. Y no se trata de cosas del verano. Sino de la política. Toda la atención de América está en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro, hasta ahora, se las arregló para ganar tiempo, y metió en la conversa de sus intereses al papa Francisco, quien obviamente, estuvo muy atento a ese pedido. El jefe de Estado Vaticano respaldó al chavista y apretó "eclesiásticamente" al presidente a cargo, Juan Guaidó, quien respondió estar dispuesto a un diálogo. El caso es que parece imposible que ese diálogo sirva para algo, porque mientras más de la mitad de Venezuela clama por el fin de la era madurista, igual que el mundo, el bolivariano se muestra amenazante rodeado de efectivos militares, y en una franca provocación bloqueó una carretera por la cual estaba dispuesto que ingresen al país caravanas con ayuda humanitaria y se desespera por obtener fondos frescos en cualquier parte para sostener al régimen. Argentina, el Grupo de Lima, la Unión Europea, EEUU apuran la salida de Maduro y se conoció que gobiernos amigos como el de Cuba, están listos para refugiarlo. El deseo es siempre que no siga derramándose sangre, y que la reconstrucción del país se pueda comenzar pronto, cuidando que Venezuela no se entregue de pies y manos a una dictadura de otro signo.

Vidal, Cornejo, Pasalacqua ¿y GM?

Detrás del desestimiento de María Eugenia Vidal para desdoblar las elecciones de Buenos Aires, ya confirmaron las "compensaciones" (19 mil millones de pesos) que recibirá por la pérdida del fondo del conurbano, y que la puntada final del arreglo fue la fuerte presión de Marcos Peña y Jaime Durán Barba. "No dejar solo a Macri" fue en realidad una declaración de temor por la posible pérdida de la presidencia, que hoy tiene un alivio. Llegó una respuesta radical. El presidente del partido y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, desdobló y lo anunció, igual que Vidal, un mes antes de lo acordado en aquella reunión del sur con el Presidente. Así los cuyanos tendrán Paso locales el 9 de junio y generales el 29 de septiembre. Cornejo devolvió la pelota, e instaló otra fuerte diferencia entre la UCR y el PRO, aunque se dijo a la prensa que estaba todo acordado con el Presidente. Y luego tomó la misma pelota y la trasladó a la cancha del gobernador Morales, el único que hasta hoy -tiempista y bastante tranquilo- mantiene el juego de los enigmas. Hugo Pasalacqua, gobernador peronista de Misiones, desdobló el viernes y en su provincia votarán el 2 de junio. Seguramente el GM romperá el silencio en sus cuentas de redes sociales o en algún medio de Buenos Aires. La estrategia que dibujó Cornejo es la búsqueda de un triunfo en Mendoza, donde concurren a votar más de 1.500.000 electores, conformando un porcentaje de poco más de 4,75% del país. Si gana, le ofrecerá a Macri un triunfo oficialista que equilibre un poco la balanza de la mayoría de las provincias donde ganaría el peronismo. Pasalacqua dijo: "Mantendremos los asuntos de los misioneros entre misioneros" (casi 900.000 electores). El GM podría seguir el mismo temperamento, y aunque la cantidad de votos que Jujuy ponga en las urnas del oficialismo es exigua, ya que con un total aproximado de 560 mil electores, el porcentaje en el concierto nacional apenas roza el 1,50%. Los datos son aproximados, ya que los definitivos se ajustarán a un crecimiento estimado del 3.8% del padrón para este año. Los datos ciertos son que en el total de votantes el sector femenino es ligeramente mayor que el masculino, y que la franja que va entre los 18 y 48 años, la absolutamente mayoritaria por lo que se puede decir que la del 2019 se podrá recordar como una "elección joven", a la que hay que agregar la franjita de 16 a 18 años de voto optativo, que según dicen los analistas, está muy motivada para debutar en las urnas. En el entorno del GM, aseguran que una vez que baje la espuma de los temas que el gobernador lanzó para mantener ocupados a los medios en estos días, y posiblemente después del carnaval (faltan sólo 17 días para el Jueves de Comadres), se conocería la decisión final.

Como todo es política en el año electoral, las movidas de la Justicia se aceleran posferia de enero. La Unidad de Información Financiera apretó al juez Julián Ercolini para que eleve a juicio oral a CEFK y sus hijos Máximo y Florencia, por la causa Hotesur y el lavado de dinero. Mientras tanto se confirmó que el 29 del corriente, la exjefa de Estado deberá ir al banquillo por el juicio de las preferencias y los sobreprecios en la obra pública, causa que comparte con Lázaro Báez & Cía. La señora ya había pedido postergación de ese juicio y tras la negativa intenta otra movida dilatoria: solicita que el tribunal federal se declare incompetente y la causa pase a la Justicia provincial de Santa Cruz, a un juzgado de instrucción de Río Gallegos. Todas las maniobras se estrellan contra los muros de Comodoro Py pero los abogados y CEFK siguen confiando en que ardides políticos prolonguen las definiciones hasta mejores momentos. Una mala nueva fue la detención de Martín Báez, hijo de Lázaro. No quedó en prisión preventiva por las causas de lavado o de los fondos de la obra pública, sino "sencillamente" por haber manipulado más de 5 millones de dólares, estando inhibido judicialmente. El tema de fondo vendría a justificar a los que defienden las preventivas, ya que quedó a la vista que los involucrados en libertad, siguen operando en cuanto la Justicia se descuida un poco. Otra expectativa es que preso el padre y ahora el hijo, finalmente el pacto de silencio que Lázaro mantuvo durante tres años, finalmente se quiebre. Se dijo que el límite del silencio, eran los hijos. Habrá que esperar unos días. Víctor Manzanares, excontador de la familia K, fue aceptado como arrepentido y sus confesiones serán explosivas, como lo fueron las de Carolina Pochetti (arrepentida), viuda del exsecretario de Néstor, Daniel Muñoz, que testificó diciendo que pagaron una coima varias veces millonaria al juez federal Luis Rodríguez para que no investigara el lavado de dinero. El juez Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y exintendentes en la causa Pgirsu (residuos urbanos) en la que están procesados Alberto Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, exjefes de gabinetes K. Ahora se desatarán denuncias cruzadas y carpetazos. Creer o reventar, así avanza el año electoral.

Jujuy prepara y sigue...

La Justicia de Jujuy, a su vez, tiene en instancia de Casación el reclamo en contra del sobreseimiento de la señora Milagro Amalia Ángela Sala de Noro por el caso vulgarmente conocido como "de las bombachas". Episodio ocurrido en la comisaría de Alto Comedero, donde una riña en una feria de ropas terminó con feroces amenazas a funcionarios policiales. Se dice en pasillos de tribunales que el espíritu de la cámara de Casación -que preside el abogado Cristian Guillermo Torres- se inclinaría a revisar ese sobreseimiento, lo que agregaría un dolor de cabeza a la jefa tupaquera.

La Megacausa también sigue. Comentan que el juez Isidoro Arzud Cruz se cansó de esperar acciones y definiciones de las defensas de José López y de Germán Nivello, funcionarios nacionales, y solamente aguardará los últimos recursos de queja que la defensa del exgobernador Eduardo Fellner tiene en sede del STJ local y una presentación que otro prestigioso letrado del foro local presentó, referida a la actualización de los montos de la supuesta estafa con la plata destinada a viviendas, que llevaría la cantidad de plata de los 1.300 millones originales a más de 4.000. Todos estos trámites no irían más allá de mediados de marzo, cuando el juez entregaría la causa al fiscal general de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, para su elevación a juicio oral. A ese juicio comparecerán los exfuncionarios de la gestión que terminó en diciembre del 2015, exintendentes, intendentes, dirigentes tupaqueros encabezados por Milagro Sala y su esposo Raúl Noro, y un grupo de cooperativistas.

Congreso exitoso

La noticia fuerte fue la realización de un concurrido y caliente congreso peronista el jueves pasado. El máximo órgano partidario, resolvió entre acaloradas discusiones, propias del PJ, los siguientes puntos: ofrecer durante 60 días una amnistía general a quienes se retiraron del PJ, excepto a aquellos que sean funcionarios del gobierno radical. Como estaba previsto, se aprobó incluir un 50% de mujeres en las listas y un 30% de juventud. Lo más trascendente será sin dudas que la mesa ejecutiva del Consejo Provincial (presidida por Rubén Rivarola e integrada por Karina Paniagua, Matías Domínguez, Yolanda Almenabar y Pedro Torres), podrá resolver la conformación de alianzas y frentes electorales, y se elevó un pedido a Gerardo Morales para que no dilate el anuncio de la fecha de comicios provinciales. El congreso estuvo “pesado” pero a su término los peronistas se fueron reconfortados. “Somos gente temperamental, de discutir fuerte, pero ése es el espíritu del PJ”, confesó un congresal. “Recuerden... no nos estamos matando, nos estamos reproduciendo” remató evocando a Perón.

El tema dejó diferenciados con claridad dos sectores. Uno orgánico e institucional que conduce el presidente del PJ y diputado provincial Rubén Rivarola, y que se impuso en el Congreso, abogando por la unidad, la amnistía y la democratización total con internas para todos los cargos electivos. Otros grupos más proclives a priorizar y mantener la fortaleza de sectores internos. Todas las posiciones en política son lícitas, pero en este caso, el enorme riesgo en un año lleno de adversidades, es que el peronismo no sea capaz de unificar criterios en la urgencia electoral y termine vaciándose del contenido histórico que siempre supo mantener aún en sus peores momentos. Y lo que es peor, siendo funcionales al adversario.

Cinco de quince

Más allá de la fórmula de gobernación y de las intendencias, los números parlamentarios del PJ son delicados. Hoy mantiene quince diputados, de los cuales permanecerán en sus bancas solamente cinco (Pedro Belizán, Alejandra Cejas, Liliana Beatriz Fellner, Alfredo Gerry y Lito Torres) y terminan su mandato siete (Juan Cardozo, Luis Cabana, Javier Hinojo, Alberto Matuk, Nilson Ortega, Rubén Rivarola y Marta Solis). Hay que recordar que del 2017 a hoy, ha sufrido la baja de Mariela Ortiz, quien hoy funciona como un monobloque y oscila con su voto en cada sesión. Será muy importante el calibre de la lista de este año para el PJ. Y obviamente, la unidad de pensamiento y acción tendrá gran protagonismo.

Trece de veinticuatro

La Unión Cívica Radical, con el bloque más nutrido, perderá 11 de 24. Se van en diciembre Marcelo Arjona, Mabel Balconte, Renán Dada, Humberto Díaz, Teresa Ferrín, Olver Legal, Guido Luna, Cristina Luna Murillo, Orlando Nieto, Alfredo Tinte y el socio socialista Ramiro Tizón. De este grupo, todos se sienten en condiciones de repetir pero muchos saben que su ciclo parlamentario tiene plazo fijo a diciembre. Quedan Piqui Bernis, Carlos Amaya, Gaby Romina Albornoz, Eunice Alvarado, Magdalena Condori, Osvaldo Cuellar, Eugenia Elías, Humberto López, Irma Lourdes Navarro, Eugenia Nieva, Luciano Rivas, Néstor Sanabia y Adolfo Tejerina. Termina su mandato una exsocia de Cambia Jujuy, la diputada Débora Ruth Juárez Orieta, hoy enfrentada al oficialismo.

Puestos nombres y números en la balanza legislativa, el que pierde más pesos pesados de su presencia parlamentaria en este diciembre es el PJ. En tanto que la UCR logra conservar voces fuertes a pesar de la caída de algunos legisladores muy significativos. El desafío, nuevamente, es más crítico para el peronismo.

Dos, uno, ninguno...

De los cinco diputados de Primero Jujuy, socio de Cambia Jujuy, se van dos. Marcelo Nasif, massista, y el peronista Pedro Segura. Mantienen sus bancas Sebastián Echavarry, massista, Susana Raquel Haquim y Gaspar Santillán, peronistas. El que más pierde es el unibloque de Unidos y Organizados por la Soberanía Popular cuando Juan Manuel Esquivel finalice su mandato. Los más favorecidos son los nuevos diputados de la izquierda y el FIT, Alejandro Vilca, Héctor Hernández y Natalia Morales, que siguen hasta el 2021, y que tienen enormes expectativas de aumentar su número de bancas.

Como se ve, de la conformación de la Legislatura surgen inmediatamente detalles del panorama político que se viene: El oficialismo atacará con fuerza para reforzar su mayoría para poder seguir disfrutando de la tranquilidad de gobernar sin tropiezos, salvo alguno que otro ataque parlamentario que sucumbe en las votaciones que se ordenan desde San Martín 450 y cumplen sin chistar en Gorriti 53. El peronismo necesita imperiosamente de su unidad para detener la caída. Deberán tragarse varios sapos amargos y haciendo de tripas corazón, volver a crecer aunque la convivencia les resulte dolorosa y difícil. La izquierda, frente a este cuadro, prepara colectivos para subir a nuevos entusiastas cuadros y ambulancias para seguir recogiendo heridos de todos los sectores del abanico político provincial.

Por ahora, se plantearon todos los temas, las aspiraciones y las grandes líneas directrices de las opciones jujeñas. Algunos las reciben conformes, otros en disidencias. Como sea, es lo que hay. Mientras tanto, la última pausa feliz del año, el carnaval, calienta los motores. Después, la carrera ya no tendrá retorno.