"El objetivo es el mismo"

Tras pasar 6 meses abajo del ring, después de la última pelea en Salta donde venció a la uruguaya Paola Ibarra, la boxeadora jujeña confirmó hace unos días que se enfrentará a la rusa Elena Gradinar por el título mundial pluma el 13 de abril en Brooklyn, Estados Unidos.

PELEARÁ EN ESTADOS UNIDOS

¿Cómo recibiste la noticia?

La recibí de la mejor manera. La verdad estoy muy contenta, son oportunidades que no se tienen seguido. Ya pasó casi un año de la última chance que tuve. Tener esta oportunidad en una categoría que es mía, enfrentarme afuera, salir a pelear en el exterior y sobre todo disputar un título mundial, la verdad que para mí es grandioso. Me gustaría que Jujuy y la gente me siga acompañando, porque la idea de poder conseguir el título, es también para todos ellos.

¿Peleaste alguna vez afuera del país?

Como amateur sí, peleé en Venezuela y Brasil. Pero como profesional no, es mi primera vez.

¿Pelear afuera y por un título mundial te suma un poco de presión?

Todavía estoy en el procesando la noticia, me encuentro bastante tranquila por ahora, creo que más adelante va a empezar un poco la presión, la ansiedad y los nervios, Pero tranquila, porque sé que vengo entrenando hace meses y nunca dejé de entrenar.

¿Cómo es tu entrenamiento todos los días?

Arrancamos con el primer turno a las 6.30. A las 5.30 ya estoy arriba para poder desayunar y preparar las cosas. En ese tiempo hacemos la parte física. A la tarde hacemos la parte técnica, táctica y de estrategia.

¿Podés hacerme un balance sobre tu 2018?

Creo que el año pasado fue un año duro, un año de volver a replantearme muchas cosas, de volver a bajar de categoría y sobre todo de mentalizarme que en cualquier momento, no sabía cuándo podía tener una chance mundialista. A pesar de no haber competido tanto, fue un año bastante productivo porque me mentalicé en prepararme para una ocasión como esta.

A veces salir de la comodidad, del confort y estar lejos de casa cuesta, pero mi objetivo es claro.

¿Tu objetivo para 2019?

Mi objetivo es claro, voy por el título mundial. Creo que desde que empecé a los 14 años, me propuse ese objetivo. Se hace un poco cuesta arriba, pasó un poco de tiempo, pero creo que estoy mucho más cerca de lo que me imagino.

Hoy en día tengo más hambre de gloria que nunca, sé que me puedo consagrar campeona mundial, lo vengo buscando dese hace años. El secreto del éxito está confiar en uno mismo y saber que uno puede lograrlo.

Ahora que estás más cerca de lograr ese objetivo, ¿qué sentís?

Me acuerdo cuando recién empezaba, tenía 14, 15 años y no sabía ni pegarle a la bolsa, pero soñaba con la ilusión de ser campeona del mundo. Y ahora cuento los días para ir en busca de ese título. Es soñado para mí, nunca pensé que se me daría esta oportunidad.

¿Tenés pensado volver a Jujuy?

Sí, quiero volver a Jujuy. Por el momento no tengo fecha de vuelta, como te dije vine con el objetivo de no volver hasta consagrarme campeona del mundo. Dios quiera que con el esfuerzo que venimos haciendo desde hace tiempo, se dé ahora en abril. Si no, seguiré buscando hasta que pueda lograr mi objetivo. Uno nunca sabe, pero mi vida está allá, me gusta Jujuy, me gusta volver siempre.

¿Fue difícil tomar la decisión de partir lejos de casa?

Sí, muy difícil. Como te dije antes, es difícil dejar la comodidad del hogar y estar lejos de las personas que uno quiere. Acá estoy sola. Estudio y entreno todo el día. Ahora estoy haciendo la Licenciatura en Enfermería.

¿Cómo hacés para organizar tu tiempo y hacer las dos cosas?

Se complica bastante, pero creo que se trata de prioridades. Hoy en día mi prioridad es el boxeo. La idea es llevar todo a la par, a veces se complica, pero sí se puede.

Estuviste en Jujuy hace poco, ¿cómo ves el boxeo en Jujuy?

Creo que hubo un gran crecimiento desde cuando yo empecé, sobre todo la parte femenina. Hay que recalcar la cantidad de mujeres que se animaron a hacerlo por hobby o por competencia. Como en todos los deportes, siempre hacen falta cosas, sería bueno que se acompañe al boxeo y al deporte en general. Sabemos que estamos pasando una situación difícil a nivel país, en cuanto a la economía y por esto siempre se deja de lado al deporte, pero estaría bueno que no pase y darle lo minino a los chicos, para que tengan la posibilidad de seguir compitiendo.