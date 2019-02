Cuyaya no tuvo piedad de Inter de La Quiaca

Triunfo y a la cima. Atlético Cuyaya fue pura contundencia y efectividad para alcanzar 7 unidades en la Zona 1 del Torneo Regional Federal Amateur 2019 que lo acomodan en lo más alto de la tabla de valores luego de la holgada victoria 6 a 0 ante Inter de la Intermedia en "La Tablada".

El duelo que enmarcó la 3º fecha fue un desahogo que le otorga mayor tranquilidad a los "bandeños" que con jugadores de experiencia y unos cuentos juveniles supo doblegar sin piedad a un rival que se mostró tibio con muchas dudas e imprecisiones en 3 de las 4 líneas.

Sin embargo, de entrada ambos se prestaron la pelota aunque Cuyaya por las bandas fue más incisivo con el desequilibrio de Acuña. Y justamente así el ex Lavalle asistió a Solorza que no pudo definir bien frente a obstrucción de Daniel Farfán. Poco a poco el "bandeño" fue copando los espacios y Torres con un centro encontró a Arraya que hizo lucir en la volada al golero quiaqueño. Inter no lograba dar dos pases seguidos, además tuvo aislados a sus delanteros cuando intentaba atacar.

Cuyaya siguió buscando la diferencia primero con Ruiz en un disparo de media distancia y luego con Arraya en un centro que no logró controlar y el rebote impactó en el vértice izquierdo. Y de tanto insistir llegó el gol de Arraya de cabeza en un córner que entró en el segundo palo. El "Flecha" entonado por esa conquista y en su regreso al club que lo vio nacer pifió bajo el arco una chance clara. La única situación de gol de Inter estuvo en los pies de Luis Mamaní que fuera del área colocó la bocha al ángulo pero Arjona se estiró para evitar el empate transitorio.

Y en la segunda mitad fue una lluvia de goles para el dueño de casa que pudo saciar su sed de festejo a los 6’ con una recuperación de Solorza en un rebote que lo daban por perdido para tirar el centro de espaldas y dejar solo a Arraya de sólo debió meter la testa para el 2 a 0.

De ahí en más el partido fue todo del "bandeño" que con el ingreso del Guzmán encontró mayor soltura por la derecha. Y el atrevimiento del juvenil le dio su premio con un remate detrás de mitad de cancha con el arquero lejos de los 3 palos para aumentar la cifras. Promediando la media hora otra vez Guzmán guapeó y aprovechó un rebote del arquero rival en una proyección para el 4 a 0 parcial. La victoria de Cuyaya ya estaba consumada aunque quedaban los goles de Solorza y Borda Bossana (por Arraya) ante la endeble defensa que en el final eran una invitación al gol.

Arraya volvió con sus goles

Un regreso con goles fue el de Juan José Arraya a Cuyaya. El delantero que supo iniciarse futbolísticamente en el “bandeño” ayer volvió a ponerse la casaca con la franja negra en el pecho después de mucho tiempo y lo hizo con los dos primeros goles de cabeza en la goleada 6 a 0 sobre Inter de La Quiaca.

El “Flecha” que realizó la pretemporada a la par de sus compañeros aportó su jerarquía en el ataque durante los 75’ jugados y aunque se lo vio un tanto falto de ritmo, este desempeño hace ilusionar a los hinchas que deben seguir acompañando al equipo dirigido por Claudio de Los Ríos que ahora nuevamente será local y como único puntero de la Zona 1 del Regional recibiendo al entonado Santa Clara de La Quiaca.