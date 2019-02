Gimnasia jugó mal y perdió ante Nueva Chicago

Por supuesto que la sensación generalizada en el estadio "23 de Agosto", una vez que el árbitro Pablo Dóvalo decretó el final, fue la bronca. Y por varias razones. Gimnasia venía de un sólido triunfo ante Ferro en Caballito en la reanudación de la B Nacional y ayer dio un paso atrás en el 1 a 2 ante Nueva Chicago. La caída también implicó decirle adiós al invicto en Jujuy en la presente campaña. Pero la cuestión de fondo pasó por la falta de ideas generalizada a la hora de llevar peligro. Lo único rescatable en la tarde del domingo fue el traspié de Olimpo en manos de Arsenal, que llegó a la cima del campeonato. El equipo bahiense sigue en el fondo de la tabla del descenso y por eso el "lobo" puede respirar algo alivado, aunque su perseguidor inmediato, Santamarina, ganó, achicando diferencia.

Fue un partido raro en el inicio. El "torito" no refugió atrás. Pobló el mediocampo y dio pelea. Pero Silva, en el primer ataque del local, con el pie derecho evitó el gol de Sufi, que llegó con el último aliento a la posición "9" tras asistencia perfecta de Córdoba.

CAPITÁN / ALEJANDRO FREZZOTTI, EL JUGADOR MÁS REGULAR DE LOS “ALBICELESTES”, MARCÓ EL GOL DEL EMPATE TRANSITORIO.

Todo estaba controlado hasta que un error defensivo, con sombrero a Sánchez incluido, dejó mano a mano a Melo con De Giorgi. El arquero no salió y el delantero definió cruzado. Fue un golpe duro, porque se trató de un premio exagerado. Sin embargo, luego de un tiro libre al corazón del área, el incansable Frezzotti decretó el empate de cabeza.

Se pensó que el "lobo" envalentonado iba a salir con todo en el complemento, tal vez recordando lo hecho la semana anterior en Buenos Aires.

Pero no. "Nacho" Sanabria evitó el gol de González esforzándose al máximo. También fue cierto que otra atajada brillante de Silva fue clave cuando Córdoba pegó de volea y el "1" tocó el balón para que se desviara hacia el travesaño. Gimnasia no se sentía cómodo con el trámite. Todo le costaba el doble. Encima cometió una equivocación colectiva en el fondo y apareció como un fantasma Monteagudo para aumentar la cuenta.

A partir de allí, el equipo de Morales Santos fue una sombra, perdió la línea y hasta pudo sufrir un gol más. La gente silbó al final porque de esta manera exteriorizó su bronca, el sentimiento que predominó ayer en el barrio Luján.

Morales Santos: “Me voy con bronca”

CARLOS MORALES SANTOS / EL TÉCNICO DE GIMNASIA ANALIZÓ LA DERROTA.

El juez pitó el final y se consumó la derrota de Gimnasia y Esgrima. Después, Carlos Morales Santos, DT del “lobo”, analizó la derrota.

“Duele perder así, te da bronca, pero sabemos que tenemos que aceptar también nuestros errores, pero el partido pasado nos cobran un penal un metro afuera, hoy lo cobran sobre la línea, es muy difícil, nos echan a uno, pero más allá de eso a uno le duele perder pero me voy conforme con el equipo”, comenzó declarando el entrenador “albiceleste”.

“Jairo” Morales Santos se refirió a los errores que terminaron en los goles de Chicago: “Preocupa, pero son cosas que no las podés entrenar, suceden porque estás descuidado, un mal pase, por eso decía que nos hacemos cargo de las cosas que hicimos mal, preocupa una vez que pasó pero es difícil predeterminar eso, sí debemos estar más atentos”, opinó.

Al “lobo” le costó llegar con claridad, por lo tanto los delanteros hicieron mucho desgaste físico, “se hizo difícil, ellos se juntaron todos atrás, sabíamos que iban a salir a jugar así, apostar el contragolpe o errores nuestros y lo hicieron bien, después no tuvimos la fortuna de embocar otro gol, tuvimos posibilidades pero fallamos en la puntada final”, sostuvo.

El técnico de Gimnasia remarcó que a partir de la expulsión de Ferreyra, todo se hizo cuesta arriba, “creo que incidió en el transcurso cansado, con la ventaja de 2 a 1, nosotros tuvimos que hacer el doble de esfuerzo pero no nos quedaba otra que tratar de llegar al arco rival sacando largo, cosa que no es nuestra característica”.

Para el DT jujeño “nos faltó hacer el gol, en un momento tuvimos para hacer la diferencia pero entre el arquero en el primer tiempo, el arquero y el palo en el segundo, pero fue deficiencia nuestra”, explicó al tiempo que agregó que “me voy con bronca por el resultado pero conforme con el rendimiento”, puntualizó.

Por último, explicó que “no conozco la forma”, al hablar sobre los errores, pero declaró que “más allá de estar atentos, no se puede hacer un trabajo predeterminado para que no pase eso, hacemos todo lo posible, trabajamos, pero son dos llegadas de ellos con fallas nuestras, somos conscientes de lo que pasó, nos embocaron dos veces, se nos hizo difícil, después del 1 a 1 remontarlo”, finalizó Carlos Morales Santos.