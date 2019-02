Más de 65 mil almas vibraron en el Cosquín Rock 2019

Comenzó el CosquÍn Rock 2019 y en la primera jornada más de 65.000 personas se convocaron en el Aeródromo de Santa María de Punilla, un número récord para el festival más federal de nuestro país.

Para el inicio los principales atractivos fueron Las Pelotas, Skay y los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va Gustar y La Vela Puerca en el Escenario Norte, mientras que en el Escenario Sur se destacaron Babasónicos, Los Espíritus, Él Mató a un Polícia Motorizado y el Kuelgue, Guasones, Pier, Turf y los jujeños de Jinetes, entre otras bandas.

GUASONES / DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE LA 19º EDICIÓN DEL COSQUÍN ROCK.

A las 16 y con un calor agobiante subió Pier al escenario principal y detonó una verdadera fiesta del rock and roll, luego fue el turno de Guasones, la banda de La Plata hizo sonar las canciones que todos querían escuchar. Después, La Vela Puerca, banda "charrúa" que pronto se presentará en Jujuy, tocó canciones de todos sus discos y estrenaron temas del nuevo, "Destilar". Seguidamente ocupó la escena No Te Va Gustar y los uruguayos lanzaron su catarata de hits. Mientras Las Pastillas del Abuelo, con el sello inconfundible de "Piti" Fernández, convocó a miles de personas sonando de manera extraordinaria. El show de Babasónicos contó con un Adrián Dargelos muy inspirado y luego arribó Skay Beilison y Los Fakires y el ex Redondito fue el hombre que más gente concentró en la noche.

El final de la exitosa jornada estuvo a cargo de Las Pelotas, los cordobeses inundaron de clásicos el escenario, homenajearon a Sumo y al "Bocha" Sokol, invitando al escenario al histórico Alberto Troglio y a "Piti" Fernández de Las Pastillas del Abuelo. En el cierre también se destacó el DJ Nick Warren, una novedad del festival.