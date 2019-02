Indio Solari en Olavarría: elevan la causa a juicio

A casi dos años de aquel último recital de Carlos Indio Solari que costó dos vidas y varios lesionados, el juez de Garantías Emilio Villamarín descartó al artista como acusado y también la calificación de estrago, pidió que se lleve a juicio oral y público a Marcos y Matías Peuscovich -productores del show- y Gustavo Zurita bajo cargos de homicidio y lesiones culposos y también ordena al Ministerio Público que investigue la "posible participación de delitos de orden público de los funcionarios municipales".

El magistrado es bien claro en esta resolución respecto a que no se ha podido probar que Solari haya tenido alguna responsabilidad en los incidentes que derivaron en las muertes de Juan Bulacio y Javier León, asfixiados en las primeras líneas próximas al escenario montado en el predio La Colmena, en Olavarría, donde se estima que había más de 200.000 personas, casi un 25% más del máximo habilitado.

Los disturbios se produjeron durante el inicio de la presentación, cuando habían transcurrido los primeros tres temas. Cumplido el rescate de los heridos todo continuó con absoluta normalidad, aun cuando ya se conocía el trágico saldo

Lo que ahora piden en particular a la fiscalía es que tome copias de lo actuado en el expediente y vuelva a enfocar la pesquisa sobre eventuales responsabilidades de la gestión del intendente Esteban Galli. Cree que desde ése ámbito pudo haber comisión de delitos en cuanto a no respetar el factor ocupacional y permitir la venta de alcohol, ya sea dentro como fuera del lugar donde se desarrolló aquel show del 11 de marzo de 2017, que pudo haber marcado la despedida de presentaciones en vivo del ex líder de Los Redonditos de Ricota. Durante este proceso judicial solo se lo convocó a declarar como testigo.