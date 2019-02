Alejandro Frezzotti se fue con un sabor amargo del “23 de Agosto” después de perder con Nueva Chicago. El volante de Gimnasia y Esgrima sabe que no pueden seguir dejando puntos en el camino porque la situación con el descenso lo apremia.

“Venimos cometiendo demasiados errores, tanto en el partido con Ferro como con Chicago, a lo mejor un partido que iba a ser difícil, pero ellos en el primer tiempo no estuvieron bien, pero nosotros regalamos en el primer tiempo un gol y después en el segundo otro más creo que duele por ese tema, porque estamos en una situación en la que no podemos regalar lo que regalamos”, declaró Frezzotti.

El capitán “albiceleste” remarco: “Cuando tenés errores y terminan en gol es complicado, porque el primer gol es de un lateral y el segundo gol de una pelota que perdemos, la jugamos mal, le queda a uno de ellos más allá que fue un zapatazo, pero tenemos que tratar de tener la menor cantidad de errores posibles, estar en todos los detalles, saber que después tenemos situaciones, porque contamos con gente que juegan bien, son rápidos, pero no está alcanzando”, opinó.

Sobre la polémica jugada de penal, Frezzotti manifestó: “A nosotros nos cobran al revés, el otro día fue un metro afuera lo cobraron adentro, ahora lo vi y estaba en el borde, pero siempre ante la duda es afuera para nosotros”, y agregó “da bronca porque hay situaciones que no la manejan bien, pero más allá del árbitro al partido lo perdemos nosotros”.

Todo un referente, el volante central del “lobo” no ocultó su malestar “la bronca sinceramente es por los goles que nos hacen, sinceramente, en Ferro nos hacen un gol que nació de un córner nuestro más allá que termina en el penal, los dos goles de Nueva Chicago fueron situaciones de errores nuestros, más allá que fue una buena definición como dije antes la perdimos mal a la pelota, esas situaciones dan bronca porque no podemos regalar eso, es difícil convertir un gol, tuvimos chances para convertir nosotros pero terminamos como terminamos, muy mal, al último estábamos muy regalados, si ellos hubiesen estado más fino podrían haber tenido más situaciones”‘, puntualizó el “capitán” de Gimnasia.

Por último, dejó en claro que no deben apartarse del objetivo “debemos seguir trabajando, faltan muchas fechas, tenemos un partido con Brown de Madryn que es un rival que tenemos que meterlos con nosotros, con Santamarina, debemos tratar de ganarle allá y de local empezar a hacer que los tres puntos queden para nosotros porque nos va a servir mucho”, finalizó Frezzotti.

Entrenan hoy

El plantel de Gimnasia realizará una nueva práctica hoy desde las 9 en “Papel NOA”.

A la baja de Leonardo Ferreyra por expulsión, podría sumarse Caro Torres por un golpe en la rodilla.