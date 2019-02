El gremio ATE solicitará un piso salarial de $25 mil

Ayer se cumplió el plenario de la Intersindical y todas las organizaciones que la integran coincidieron en solicitar al Gobierno provincial la reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial que equipare la inflación de casi el 50% del año pasado.

El sábado a las 10, en el Salón del Maestro de avenida 19 de Abril, el gremio Adep realizará su Congreso provincial.

ATE, a través del adjunto Carlos Alberto Mercado, señaló que la mayoría de los trabajadores estatales de Jujuy, por lo que cobran, están por debajo de la línea de pobreza. "Desde ATE pedimos no ser pobres, si la canasta básica familiar dice que para no ser pobre tiene que haber ingresos por no menos de 25 mil pesos, vamos a pedir eso. Hemos perdido mucho poder adquisitivo. El año pasado perdimos casi un 20%, el anteaño pasado casi un 10% y venimos perdiendo. Así que este año vamos a seguir luchando para no seguir en ese camino", remarcó el dirigente.

"Esperamos que este año electoral las autoridades no mientan como lo han venido haciendo desde su política de campaña, de que no iba haber despidos o inflación, que si los hay. Esperemos que llegue un gobierno que favorezca a los trabajadores y sus familias y a las clases sociales más bajas, y que si viene un cambio sea para el bien de los trabajadores", agregó.

Además de pedir un piso salarial de 25 mil pesos, Mercado dijo que ATE hará una nota al gobernador pidiendo una convocatoria a paritarias, reincorporación de trabajadores despedidos y devolución de días de huelga descontados.

"El trabajador no llega a fin de mes, estamos bajo la línea de pobreza y seguramente esta o la otra semana estaremos en la calle, con todos los integrantes de la Intersindical", finalizó diciendo.

Los docentes

Por su parte, representantes de los gremios docentes Adep y Cedems también fijaron posición.

En el caso del gremio que agrupa a los maestros, el secretario gremial Mauro Carabajal dijo que su sector pedirá una recomposición salarial urgente del 20% para compensar la inflación del 2018. "El 7 del corriente elevamos un petitorio al gobernador, pidiéndole de manera urgente las paritarias. Esto en vista del tiempo que queda y para no tener que iniciar el período lectivo con una medida de fuerza. Desde Adep estamos tratando de hacer las cosas bien y de anticiparnos a las situaciones que pueden llegar a presentarse. El año pasado cerramos con una inflación superior en 20% a la recomposición salarial que se nos otorgó a los estatales de Jujuy. Y también proyectar lo que será el presente año, donde comenzamos con un aumento de los precios del 2,5% en enero", señaló el dirigente.

Carabajal también señaló que este fin de semana está previsto el Congreso provincial del gremio, donde se analizará la situación y posiblemente se decidirán medidas.

"El lunes comenzamos con las asambleas en Tilcara y Perico, terminando el viernes en capital y La Quiaca. En las asambleas se manifestó la adhesión a las medidas que dictamine Ctera nacional y acordar con el resto de los frentes gremiales acciones en conjunto como paros provinciales. Eso, entre otras cuestiones que nos afectan directamente al sector docente, como ser transporte, infraestructura, abonos y otros que nos piden las bases que lo llevemos al seno del debate".

Por su parte, el titular del Cedems, Jorge Montero, consideró que hasta este viernes el Gobierno tiene que convocar a negociaciones. "Analizando la situación de la provincia, hay una diferencia entre inflación y recomposición salarial de casi el 29%. Y para este año se estima que la inflación estará rondando entre el 35 y 40%. Estamos viendo que son cifras muy elevadas pero el Gobierno nos ha acercado hasta el momento ninguna cifra para que podamos analizar en asamblea".

"Hay una realidad nacional y una realidad provincial y creemos que es necesario que el plenario nos dé un mandato a todos los integrantes de la Intersindical para que vayamos con una cifra firme, que es lo que solicitaremos como recomposición salarial. Cada gremio maneja su realidad, pero lo que solicitará cada uno al Gobierno no diferirá mucho", finalizó diciendo el dirigente del Cedems.

Hoy habrá asambleas zonales en las delegaciones de Palpalá, a las 18, y de San Pedro de Jujuy, a partir de las 19.