Municipales afectados por recorte de coparticipación

Trabajadores de la Comisión Municipal de Maimará realizaron ayer medidas de fuerza, debido a que varios de ellos aún no cobraron sus salarios de enero, debido a que no se depositó parte de la coparticipación que le corresponde a esa comuna quebradeña.

Pese a la delicada situación, aseguraron que el Festival del Choclo de igual modo se realizará el 17 y 18 del corriente mes.

Una parte de trabajadores realizó ocupación de media calzada de la ruta nacional 9 a la altura de esa localidad, y una delegación, que también estuvo integrada por funcionarios de esa comisión municipal, se llegó hasta Casa de Gobierno, en la capital jujeña, para reunirse con funcionarios provinciales y solicitar que se deposite la parte que falta de los fondos para el pago de sueldos. Integrantes de esta delegación se reunieron con el secretario de Asuntos Municipales, Diego Rotela, a quien dejaron un petitorio para que en los próximos días se resuelva el inconveniente.

EN CAPITAL / ESPERANDO REUNIRSE CON FUNCIONARIOS POR UNA SOLUCIÓN.

Por las medidas de fuerza, el edificio de la Comisión Municipal de Maimará estuvo en la mañana con sus puertas cerradas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Mayela Lamas, secretaria de Gobierno de esa comuna, explicó, "el día lunes nos enteramos que los compañeros no cobraron. No lo hicieron los precarizados, los funcionarios y quienes tienen descuentos por alimentos". Dijo que "eso es parte de la coparticipación que nos quitaron. El comisionado, Javier Avalos, viajó a San Salvador para tratar de solucionar el tema, pero no tuvo respuesta y hoy (por ayer) se decidió acompañar a los compañeros que fueron a manifestarse junto a los dos gremios que tienen afiliados en el municipio. Esto nos afecta porque estamos en los preparativos de lo que es el Festival del Choclo, que se realizará este sábado. Según nos informaron del Seom, Purmamarca habría pasado por una situación similar la semana pasada".

En horas del mediodía, al salir de Casa de Gobierno donde mantuvo una reunión con Diego Rotela, secretario de Asuntos y Relaciones Municipales de la Provincia, el comisionado Avalos informó que "un monto de aproximadamente 380.000 pesos no nos fue depositado en la cuenta del municipio, sobre un monto total de $1.900.000 que se reciben todos los meses, por lo que pudimos pagar solamente a los trabajadores de planta permanente y jornalizados".

Hasta el lunes

Agregó, "planteamos nuestra situación, que es urgente debido a la necesidad de las familias afectadas, y se nos dijo que sólo nos podría dar una respuesta el señor Fredy Morales, secretario general de la Gobernación, y eso se dilataría hasta el próximo lunes. Dada la gravedad del tema, estamos evaluando la toma de otras medidas más drásticas, ya que treinta y tres precarizados, más la parte judicial y los funcionarios, se ven afectados junto a sus familias".

Agregó que "la gente está muy molesta. Pero pese a esta situación la realización del Festival del Choclo se sigue manteniendo", afirmó el comisionado municipal.