"Es justo el acuerdo por los carnavales"

César Gayardo es presidente de la Comparsa y Centro Cultural "Los Caprichosos", y uno de los referentes más notorios de nuestro carnaval. Por ello es que recurrimos a él para que explique acerca de la situación en que ha quedado la realización de la fiesta.

"El miércoles nos reunimos en Tilcara todas las comparsas de la Quebrada, y acordamos entregar un petitorio que fue llevado a las autoridades de la provincia. Fuimos muy claros y puntuales, y queríamos que nos atendiera el señor gobernador, lo que no es un capricho. Ya en los años anteriores nos recibió el señor vicegobernador, y nos dijo que nos volvamos, que estaba todo solucionado, que no vamos a pagar más que otros años, y cuando fuimos a pagar, resultó que no era cierto", dijo.

Agregó que "el disparador de todo esto es que el Gobierno nos considera a todas las entidades carnavaleras, como con fines de lucro, y nosotros decimos que no lo somos. Que somos sin fines de lucro es algo que se puede demostrar. Paralelamente a nuestra bajada a Jujuy, el día viernes, los gobiernos municipal y provincial armaron una reunión a la que muchos no fuimos invitados, porque querían resolverlo acá en Tilcara y sólo para la gente de Tilcara, sin incluir a las otras localidades quebradeñas. De esa reunión sólo participaron cuatro o cinco, que no representan al total de las comparsas, mientras nosotros nos concentrábamos frente a la Casa de Gobierno, no a protestar sino a defender, que es distinto, un derecho ancestral que es el carnaval. Hicimos una lista de un representante por comparsa, lo que hacía unos sesenta y tres, y nos atendió una comisión del gobierno, no el gobernador".

Así, dijo, "entramos a escuchar la respuesta a nuestro petitorio. Nosotros estábamos decididos a no realizar el carnaval para los turistas sino para nosotros, siendo, de ese modo, menos de las ciento cincuenta personas que marca la ley que no se debe entonces pagar. Entramos, llegó la gente del gobierno que había ido a la reunión en Tilcara, y seguían dando vueltas, sin claridad, sobre el tema de con o sin fines de lucro".

Concluyó, al respecto, diciendo que "al final entendieron y creo que es lo más justo. Con esta nueva ley a todos nos meten en la misma bolsa, quien cobra entrada, quien no cobra, quien trae un grupo, quien no lo trae, y todos no debemos pagar la misma cantidad de impuestos. Se convino que cada comparsa debe realizar una nota explicando, detalladamente, a cada comisario de cada localidad, cuándo desentierran, a qué hora salen, cuáles invitaciones se hacen, qué conjuntos tocan, si cobran entrada o no".

Explicó que "en base a esa nota, el gobierno va a evaluar qué impuestos se van a eximir a cada comparsa, y si nosotros estamos siendo objetivos y sinceros, nos van a tener que liberar del pago. ¿Qué se hace con la plata? Nosotros tenemos $ 5.000 de luz por mes, a lo que aplicamos lo que recaudamos en carnaval y el aporte de los socios, eso se tiene que tener en cuenta".

Dijo que "quedó en el acta el compromiso de ambas partes para que, cuando pase la Semana Santa, nos tenemos que juntar y elaborar un proyecto de ley que reemplace a la 6009, porque es producto de la 5956 y 5957, de Reba y Nocturnidad. Son leyes que no sólo afectan al carnaval sino también a las fiestas religiosas, y es algo que nos perjudica a todos. Son cosas que tenemos que verlas".

Plazo

Agregó que "tenemos plazo para presentar esta información, en cada comisaría, hasta el 27 de febrero, para lo que quedan dos semanas. En cuanto a la seguridad, se nos permite contratar a la policía local o bomberos voluntarios, y la cobertura médica se admite la opción de contratar a un APS. Ha quedado sin efecto la obligación de instalar baños químicos y sobre el horario explicamos que la gente que nos invita ahorra todo el año para que la comparsa llegue a su casa, y no es por llegar, sino porque cuando llegan con sus diablos y su gente bailando, se intercambian enflorados, flores, chacras, se chaya la apacheta, les llevamos el augurio para todo el año, es para nosotros como un comienzo del año y eso no tiene un horario sino que depende del amor con que nos recibe la gente. Esto es por este año, pero la ley sigue vigente. Por eso hay que revisar la ley. El gobierno de Jujuy invita cada vez que puede a nuestro carnaval de la Quebrada. Y si vos invitás, tenés que recibirlo, y si se quiere que nosotros los recibamos, nos tienen que dar los medios para que se pueda hacer. El Gobierno auspicia el festival de Carnaval de los Tekis, contra quienes no tengo nada, pero no puede ser que a ellos los auspicien y a nosotros nos cobren".

Finalmente dijo que "tenemos que felicitar a los funcionarios de Tilcara, Humahuaca y Maimará que nos acompañaron a Jujuy a defender nuestra cultura".