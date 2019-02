Lograron retratar al mítico leopardo negro en África por primera vez en un siglo

Will Burrard-Lucas se reunió con pobladores de Kenia que aseguraban haber visto a la fiera. Siguió lo que creían que podían ser sus huellas. Se preparó de la mejor forma posible. Aún así, casi no tenía esperanzas de conseguir el objetivo: retratar por primera vez en más de 100 años al leopardo negro en África, más común en leyendas que en libros de naturaleza por su extrema rareza.

Here are more of my black leopard photos. What a stunning animal! I have shared a few more on instagram as well https://t.co/JNNq5eJ035 pic.twitter.com/cQAQPFQd6N