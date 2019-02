Aunque de ambas partes de la negociación intentan calmar los ánimos y se muestran dispuestos a negociar, la prensa italiana sostiene que la dirigencia no está a gusto con los manejos de Wanda Nara, agente y pareja del goleador del equipo.

Sin embargo, en las últimas horas una noticia sacudió por completo al mundo neroazzurro y puso en alerta a los equipos más poderosos de Europa. El club italiano anunció oficialmente que decidió quitarle la cinta de capitán al argentino y que el brazalete ahora lo lucirá el arquero esloveno Samir Handanovic.

Esta noticia se dio a conocer poco después de las declaraciones de Wanda Nara contra el director técnico Luciano Spalletti (pidió en conferencia de prensa por una pronta resolución sobre la renovación) y la directiva.

"¿Por qué Icardi no marca? Siempre ha hecho goles. Lautaro ha marcado gracias a un gran movimiento de Mauro, que estuvo poco acompañado en este período. A lo mejor Spalletti debía meter antes a Lautaro. Spalletti se aprovecha de que Mauro y Lautaro son amigos y entre ellos no hay rivalidad", fue la acusación de la mediática pareja del futbolista hacia el DT en el programa Tiki-Taka, en el que trabaja como panelista.

Nara también dejó entrever que estas versiones salen de la propia institución: "Me gustaría que Mauro estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera".

No obstante, la representante de Icardi sostuvo que la entidad de Milano es la primera opción. "La prioridad es el Inter, pero nunca he llamado al club para pedir la renovación, no tenemos ninguna prisa. Salen tantas tonterías alrededor de Mauro, por ejemplo una multa inexistente".

A principio de año, Wanda había afirmado que "hoy por hoy estamos muy lejos de la renovación" y que "clubes importantes" están intentando hacerse con los servicios del delantero. "Lo quieren los dos clubes más importantes de España, uno de Francia y otro de Inglaterra", sostuvo.

Beppe Marotta, uno de los directores deportivos del Inter, por su parte, intentó calmar los ánimos en los últimos días: "No hay un 'caso Icardi'. Son situaciones que intentaremos manejar de la mejor manera para el interés de todas las partes. Tanto yo como el técnico queremos lo mejor para el Inter".

¿Esta decisión será el quiebre de la relación entre Inter y Mauro Icardi?

Fuente: Infobae