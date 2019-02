Se disfrazó para cobrar millonario premio de lotería

Campbell estaba tranquilamente en su casa cuando dieron el resultado de la combinación ganadora de la 'Super Lotto de Jamaica', el equivalente a la Lotería Primitiva en España. El presentador de la televisión dio los números: 10, 14, 16, 25, 27 y el complementario, el 5. Campbell no se lo podía creer, había ganado el primer premio, pero acto seguido se tuvo que ir a vomitar al baño.

A. Campbell no ha querido que se conozca su cara ni su nombre, por eso apareció a recoger el premio disfrazado del protagonista de "Scream". Sin embargo, sí ha compartido los recuerdos del día que ganó: "Miré mi boleto y corrí al baño: ¡Gané! ¡Gané!".

Tardó 54 días en presentarse en las oficinas centrales de la loteríapara reclamar su premio, un tiempo más que excesivo y que provocó que la empresa que gestiona los sorteos pusiera un anuncio en los medios de comunicación alertando al ganador de que sólo tenía 90 días para presentar el boleto agraciado.



Campbell reconoce que le dolió la cabeza "durante tres días porque estuve pensando mucho. Me preguntaba si lo que tanto deseaba realmente se había hecho realidad. Tuve dolor de estómago otras dos semanas, a veces sentía tanto dolor que olvidaba que había ganado". La sensación que muestra ahora el ganador nada tiene que ver con aquellos primeros días.

Se gastó 1,30 euros para conseguir un premio de 158 millones de dólares jamaiquinos, el equivalente a algo más de un millón de euros; una fortuna en un país donde el sueldo medio apenas alcanza los 500 euros.

