"Estoy acá para reducir la pobreza y dar oportunidades a la clase media"

El presidente Mauricio Macri dialogó con una radio de la provincia de San Luis, donde se refirió a la inflación, a las pymes, a las relaciones internacionales, y en general a toda la situación económica que afecta al país. Al respecto, reconoció las dificultades del gobierno de Cambiemos, responsabilizó por ello a las gestiones anteriores y volvió a asegurar que lo mejor está por venir.



"Ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a mejorar la actividad económica y esperamos que eso nos lleve a tener un crecimiento cada vez más sólido", enfatizó Macri en declaraciones a una radio de la provincia de San Luis.



El Jefe de Estado remarcó que 20 de las 24 provincias, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, "están en una perfecta situación económica y financiera, y tienen planes de obra en marcha muy importantes junto con la Nación".



"Hemos conectado a muchas de ellas con el mundo directamente a través de sus aeropuertos y abierto 180 mercados a las economías regionales", puntualizó el Jefe de Estado.



Destacó los avances en ese sentido a partir de diciembre de 2015 y señaló que al momento de su asunción como presidente "teníamos provincias de rodillas, sin capacidad de maniobra, aplastadas por un gobierno central", de las cuales 19 afrontaban "severos problemas financieros".



Además, Macri aclaró que el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, "se puso en una posición bastante dura con el gobierno nacional", y recordó que "es uno de los dos gobernadores que no firmó el pacto fiscal".



"Todas estas cosas en las que hemos podido avanzar, también en lo económico y a pesar de los golpes, hacen que hoy estemos mejor parados hacia el futuro que en 2015", sostuvo el presidente.



El Jefe de Estado subrayó que ahora "estamos en una posición más sólida", con "mejoras que hemos hecho en lo institucional, en términos de libertades, de las relaciones con el mundo, de enfrentar el narcotráfico y en lo que hemos hecho en infraestructura".



En declaraciones a FM Radio Pasión 96.5 de la localidad puntana de Buena Esperanza, remarcó su convicción de que "el futuro de la Argentina pasa justamente por las economías regionales y el desarrollo federal de la Argentina".



"Este país va a crecer, a ser lo que tiene que ser y lo que necesitamos que sea para que tengamos un mejor futuro, si desarrollamos desde cada lugar todo lo que podemos hacer", enfatizó. Y añadió que "hemos lanzado el plan de infraestructura más importante de nuestra historia” y, en materia de conectividad virtual, "llevando 4G cada día a más localidades, e Internet con Arsat".



Dijo que, del mismo modo, el Gobierno Nacional está realizando inversiones para autopistas, rutas, trenes de carga, aeropuertos, puertos, entre otros proyectos.



Señaló que a partir de las medidas económicas que el Gobierno adoptó a favor de la producción, la Argentina abrió 180 mercados internacionales para incrementar exponencialmente las exportaciones con el foco puesto en las Pymes. "Y que eso nos permita, no tener solo un mercado de 40 millones de habitantes, sino de miles de millones de habitantes", subrayó.



Sostuvo que el país está saliendo de "todas las tormentas que enfrentamos el año pasado por causa de la sequía y el corte de crédito mundial a los países emergentes".



Macri agradeció a la gente "por haber puesto el hombro, el esfuerzo que han hecho y están haciendo".



"Estoy acá porque no me mueve otra cosa que ayudarlos a crecer, a salir adelante, a reducir la pobreza y a dar oportunidades a la clase media", enfatizó. Y afirmó que el primer sector que está saliendo adelante es el campo que este año tendrá "una cosecha récord, que va a permitir empezar a generar más actividad porque son más camiones que se mueven, más servicios que se prestan en los pueblos".



Mencionó que San Luis recibió un 53 por ciento más de pasajeros a partir de la "Revolución de los Aviones", que lleva adelante el Ministerio de Transporte de la Nación; el incremento en la producción de maíz y su protagonismo en el desarrollo de las energías renovables.



"Por eso estamos invirtiendo como nunca antes en el norte argentino y en todas las provincias en general. Creemos que el futuro pasa por llevar el trabajo adonde la gente vive, no que la gente se tenga que mudar, como pasó durante tanto tiempo al conurbano bonaerense o al cordobés, y después el trabajo no está", remarcó.

