¿Cómo besar bien? la insólita pregunta que los enamorados hacen en Google

Los interrogantes sobre "qué es el amor" o "cómo besar bien" forman parte de las preguntas más buscadas en Google en relación con el Día de los Enamorados, una fecha en la que aumenta un 20% el uso de aplicaciones de citas, que ayudan a vencer la timidez pero pueden ser "generadoras de ansiedad", según indicaron hoy especialistas.

La búsqueda del "amor" en el terreno online resulta en experiencias diversas: desde encuentros de una noche por sexo hasta noviazgos, como el que concretó el artista Ricky Martin, quien conoció a su actual novio, el pintor Jwan Yosef, por Instagram.

Pero si bien las apps de citas facilitaron en un comienzo el contacto con personas vedado tal vez por "timidez o miedo al rechazo", se pueden convertir en "generadoras de ansiedad" cuando se depositan tantas expectativas, explicó a Télam Santiago Escary, médico psiquiatra y sexólogo clínico.

Es más bien "el azar" el que suele jugar el rol definitorio en este tipo de experiencias, agregó el especialista.

Una encuesta realizada en 2019 por las plataformas estadounidenses Axios y Survey Monkey reveló que un 50% de personas de entre 18 y 34 años describió su experiencia con citas online como "entretenidas"; mientras que un 37% de entre 35 y 64 años las calificó como "decepcionante".

En tanto que su su uso aumenta un 20% en el Día De San Valentín, que se festeja cada 14 de febrero, según un informe de la aplicación de citas Blind Love, con sede en Miami.

"Yo usé Tinder y me gustó. Buscaba algo serio, pero mientras la pasaba bien", resumió a Télam Soledad, una vendedora de 30 años.

Para la psicoanalista Silvia Muñiz "lo que suele pasar con estas apps es que hay mucha facilidad de mostrar quién nos gustaría ser (como los filtros en las fotos), en lugar de quiénes somos".

La especialista explicó a Télam que la frustración que sienten las personas al no encontrar lo que buscan no radica tanto en la app, sino en apuntar a "ideales de parejas, sin comprender el concepto de que la relación se construye de a dos".

De hecho "¿Qué es el amor?", es la pregunta más popular en relación con el Día De San Valentín, fecha en la que también se buscan desde "cómo besar bien" hasta "¿cómo pedir perdón a una pareja?", reveló un reciente informe de Google sobre el "romance" (ver recuadro).

"Yo usaba Tinder, Grindr y Hornet y las veces que estuve de novio fue a través de esas apps. Nunca me gustó ir a bailar y no encontraba manera de conocer a alguien", relató a Télam Pablo, de 28 años, estudiante de veterinaria, quien subrayó que fue "la gloria" para él cuando aparecieron estas herramientas.

El beneficio de estas aplicaciones son "las facilidades que te brindan porque desde tu casa y en dos minutos podés encontrar a alguien, pero el tema es que eso te genera una gran cantidad de ofertas. Es como un río lleno de pescados que te juega en contra, porque a mí me disminuyó la capacidad de amar", describió Pablo.

"Conocí chicos extraordinarios pero no les di el valor que tenía porque, claro, abría de nuevo la aplicación y tenía a alguien nuevo", contó.

En este sentido, Escary explicó que "la desventaja de este tipo de apps es el distanciamiento a nivel personal y de las emociones que crea, porque es como ir un supermercado y elegir si me gusta o no me gusta, lo cual trae una serie de falsas expectativas".

Muñiz sintetizó que "la mejor forma de conocer a alguien, no importa si es en una app o en un gimnasio, es mostrarse de una forma sincera".

"A mi pareja la conocí hace cuatro años por Tinder. Ya venía de otras relaciones cortitas por esa app y estaba frustrada", dijo a Télam Virgina.

La mujer de 29 años describió que instaló y desinstaló la aplicación varias veces, hasta que se planteó que todo fuera más simple, y vio el perfil de su actual pareja: "Le di corazón porque teníamos gustos musicales muy parecidos, y sin demasiada expectativa empezamos a hablar de forma muy natural, sin enrosque".

"Llegó la primera cita y estuvo bien pero la segunda fue la definitiva para convencerme. Hace cuatro años que estamos de novios y tres que convivimos", por una app de citas, concluyó.