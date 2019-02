Súper 45 Palpalá homenajeó a los "Héroes del ARA"

En la sede de la Asociación de Fútbol Súper 45 de Palpalá que preside Bernardino Guanuco, ubicada en la calle Miraval en el barrio Belgrano de la ciudad siderúrgica, se llevó a cabo un homenaje a los familiares de los Héroes del ARA "San Juan" quienes recibieron una plaqueta recordatoria.

Teniendo en cuenta que al inicio de la temporada 2019, la Comisión Directiva de la mencionada entidad decidió que todos los campeonatos (2 por año) se los identifique como "Héroes ARA San Juan", en recordación de aquel submarino que zarpara de sur del país con destino a Mar del Plata, nunca llegó, fue buscado durante un año complete con algunas intermitencias por las autoridades nacionales e internacionales, exigidos por los familiares de los marinos.

Lo que se presagiaba por el paso del tiempo, fue encontrado en las profundidades del Atlántico donde perecieron todos los tripulantes

Entre la tripulación estaban jóvenes marinos de Palpalá entre ellos Hugo Armando Herrera, Mario Armando Toconas y Hugo Dante César Aramayo.

El acto de homenaje fue sencillo, se inició con las palabras alusivas del presidente de la Asociación de Fútbol Súper 45 quien se refirió a la tragedia que enluto al país; luego tuvo lugar las palabras del padre Dante Aramayo, quien agradeció a la institución deportiva por tan noble gesto. Finalmente fueron entrega las placas recordatorias a los familiares presente. Por último los invitados al acto compartieron un momento se intercambio de conceptos sobre el hecho recordado.

Veteranos Independiente

La Liga de Fútbol de Veteranos Independiente mañana hará disputar las fecha 5 del Torneo Anual 2018.

En cancha de Granaderos jugarán a las 14.30 Granaderos A vs. Coca Construcciones; 16.10 560 Viviendas vs Anchi Velázquez y a las 17.40 Granaderos B Nono vs Óptica San Isidro.

En Bajo Alberdi a las 14.30 Bajo Alberdi Std. vs Cieneguillas Std; 16.10 Bajo Alberdi Nono vs Santa Rita Nono y a las 17.40 Súper Granaderos 45 vs Hooligans. En 308 Viviendas a las 14.30 Facundo B vs. Uefa de Sordos; 16.10 Facundo A vs. Italia FC y a las 17.40 Facundo Jr Seniors vs SF de Alava Seniors. En Cieneguillas 1 a las 14.30 Cieneguillas 45 vs Las Varillas 45; 16.10 Los Pulpos Std vs Valencia FC y a las 17.40 Cieneguillas Seniors vs Rancagua. Además jugarán en Cieneguillas 2, Los Tipales 1, 2 y 3 y Lasalle.