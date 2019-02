Denuncian irregularidades en Junta Calificadora

Un malestar generalizado atraviesan los docente de nivel inicia y primario por cuanto denunciaron numerosas irregularidades en Junta Calificadora, con vistas a la designación de cargos. Advirtieron que no se respetaron los plazos, se modificaron horarios en la atención, errores en los puntajes, entre otros inconvenientes.

La semana que viene está prevista la entrega de cargos, por lo que los docentes exigen inmediatas respuestas.

Ante esta situación, ayer los docentes afectados se presentaron en las oficinas de Junta Calificadora a fin de dar a conocer estas irregularidades y a la vez insistir en que se les brinden soluciones, más aun considerando que la próxima semana se realizará la distribución de cargos.

Al respecto, Claudia Zerpa, una de las docentes afectadas relató su situación en particular, la cual dijo es similar a la de todos los docentes.

"Soy docente de nivel primario y estoy esperando una respuesta a mi pedido debido a que mi puntaje no está bien, me dijeron que regresara hoy (por ayer) y hasta ahora no me dieron una solución" explicó.

Asimismo, remarcó que es fundamental para ellos que los puntajes estén bien, ya que de eso depende su futuro laboral. "En mi caso, pese a haber hecho los reclamos en tiempo y forma, mi puntaje sigue mal; los docentes sabemos que a veces un centésimo puede significar nuestra estabilidad laboral, la titularidad, o un cargo para todo el año" dijo, por lo que remarcó la necesidad de que se les dé una solución.

Mencionó que todos los años se reitera esta situación. "Estamos cansados, no es el primer año que pasa, todos los años es lo mismo, no respetan las fechas, el plazo para hacer los reclamos era del 15 al 31, pero las planillas se emitieron recién el 29 y nos dieron 4 días para hacer los reclamos. Aun así hasta ahora no tenemos respuesta" sostuvo Zerpa.

Finalmente aclaró que continuarán insistiendo, "pese a que es frustrante venir tantas veces y no encontrar respuesta a nuestros problemas. Somos muchos los docentes que tenemos estos inconvenientes, incluso del interior y muchos desisten de seguir reclamando porque tiene que trasladarse hasta acá y es difícil" dijo la docente.

“Es una desinformación total y te atienden mal”

El horario de atención estaba estipulado desde las 7.30 a las 18 en horario corrido, y pasó ser sólo de 7.30 a 12.30.

CLAUDIA ZERPA / UNA DE LAS DOCENTES AFECTADAS.

Sumado a las dificultades que ya tenían los docentes dentro del proceso de designación, los maestros que esperaban ser atendidos en la Junta Calificadora de nivel inicial y primario tuvieron inconvenientes para ser atendidos porque se acortó el horario de atención para el recibimiento de papeles en los trámites de traslado y traspasos. Estaba estipulado de 7.30 a 18 en horario corrido y pasó de 7.30 a 12.30.

Al momento del cierre, hubo un fuerte cruce con intercambio de palabras entre los maestros que se quedaron sin poder presentar sus documentos y el personal de atención. Los presentes señalaron que sacaron el cartel con el horario establecido y que no se informó que se cambiaban las horas de atención.

Los docentes que concurrieron son procedentes de toda la provincia y esperaban que se los atendiera con normalidad. Sin embargo, debieron volver el día de hoy para poder continuar con el trámite.

“Es una desinformación total acá, encima la gente de aquí te atiende mal. Arrancaron carteles con información de la puerta para que no haya información de los horarios, es un desastre. Con la cantidad de docentes que hay y manejan no llegan a cubrir con el cupo de las personas”, comentó Rodrigo Gorjon a BEl Tribuno de JujuyP,B Pquien se encontraba acompañando a su esposa para pedir el traspaso a otra escuela.

“Hay mucha gente que está viniendo a buscar los traspasos y traslados que se llevan de una escuela a otra, esto arrancó desde el día lunes, la información que circulaba con el horario de atención desde las 7.30 hasta las 18 en horario corrido. Al llegar acá te das con el horario que es desde las 7.30 a las 12.30”, añadió.

La Junta Calificadora se encuentra ubicada sobre calle Patricias Argentinas al 369 y está a su cargo María Lucia Romero. Al respecto, las autoridades no emitieron ningún comunicado por la situación que se vivió en las instalaciones del organismo.