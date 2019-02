Denunció a funcionarios municipales de La Quiaca

Roberto Mamaní es un hombre oriundo de La Quiaca y se gana la vida vendiendo frutas y verduras en un puesto del mercado, ubicado en frente de la Escuela Normal de esa ciudad y la semana pasada denunció a funcionarios de esa comuna, por tratar de ingresar a su puesto sin orden judicial e intentar llevarse sus pertenencias.

"Me gano la vida de una manera digna y los funcionarios me pidieron 30 mil pesos. Me acerqué a la municipalidad y les expliqué que se los voy a pagar como sea, pero de muy mala manera me dijeron que no, que debo pagar todo de contado", contó Roberto Mamaní a nuestro diario.

El hecho que el hombre relata sucedió el jueves de la semana pasada y en horas de la tarde, cuando una comisión de efectivos policiales y "un hombre que dijo ser abogado de la municipalidad" de la ciudad fronteriza quien "dirigía a los empleados" de la comuna el ingreso al precario local para apoderarse de las chapas que cubrían el local, como así también de unos tablones.

"Por suerte un grupo de vecinos vieron la situación y se acercaron a darme apoyo y pedir explicaciones sobre el operativo que querían llevar a cabo. No contaban con ninguna orden judicial, este abogado me gritaba que contaba con la autorización correspondiente para levantar todo, pero no quiso exhibirla, está más que claro que no la tenía", dijo el trabajador.

"Todos los vecinos empezaron a filmar como intentaban llevarse mis cosas, yo diría robarse mis cosas, y al abogado no le quedó otra opción que retirarse junto a las otras personas. La denuncia la formulé en la seccional 17º de La Quiaca y ahora realmente temo que algo me pueda pasar. No entiendo como una persona que es funcionaria de un municipio actúe tan impunemente, creyéndose el patrón de una estancia y desatendiendo pasos judiciales", le dijo a nuestro diario Roberto Mamaní.