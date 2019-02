Piden incorporar a la currícula escolar el cuidado de mascotas

La reciente muerte del dogo argentino Goku de cinco años de edad que fue hallado, en la ciudad de Palpalá, en un estado deplorable y con graves heridas conmovió a toda la provincia, por lo que la Red del Voluntariado Jujeño se convocó ayer en la Plaza Belgrano para solicitar que se apliquen multas severas a quienes maltratan a los animales y que se incorpore en la currícula escolar el "Manual de cuidado responsable de animales de compañía".

No ignorar casos. La persona que detecte un maltrato animal deberá dirigirse a la Policía con dos testigos que hayan presenciado el hecho.

Además pidieron que se cumpla con lo establecidos en la Ley 14.346 a la vez que las autoridades provinciales tomen conciencia sobre la importancia de cuidar a las mascotas, luchando contra el maltrato y fomentando el cuidado responsable que implica vacunaciones obligatorias, control de mascotas, castraciones, entre otros puntos.

De esta manera, la Asociación Educativa Gaia de nuestra provincia que se creó con el fin de ayudar a las protectoras de animales en el ámbito educativo presentó en la mañana de ayer una nota al gobernador Gerardo Morales y a la ministra de Educación, Isolda Calsina, para poder abordar diferentes propuestas para luchar contra el maltrato hacia los animales.

Asimismo, la entidad ha sacado dos manuales, uno de tenencia responsable de animales de compañía para los niños y otro para los docentes, donde se les brinda pautas para aplicarlas en las aulas. "La propuesta la hemos dado en 2017 y realizamos más de mil impresiones a pulmón, regalamos a las escuelas de Libertador General San Martín", explicó la referente Liliana Tapia y destacó que también han realizado videos y creado juegos didácticos para chicos de nivel inicial, (1,2,y 3 ciclo) para que se puedan trabajar esta temática.

En este sentido, Tapia puso de manifiesto que dentro de la currícula escolar se trata la materia de Medio Ambiente, abordando solamente el reciclaje y no el proteccionismo animal en la sociedad. "Los proteccionistas vemos que en las escuelas se trabaja muy poco el tema, los chicos no saben que hay una normativa que protege a los animales. No saben que al ser un dueño responsable, prevenimos enfermedades zoonóticas" y agregó que el triste caso del dogo Gokú, los lleva a luchar y gritar por los animales.

A su turno, Daniela Zárate, de la protectora de mascotas "Voz Animal", pidió que se haga cumplir la ley 14.346 que sanciona con prisión de quince días a un año, a quien que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Indicó que hasta el momento no han sido escuchados por autoridades del Gobierno, solamente por el Municipio capitalino "para hacer una ordenanza, pero tampoco se tuvo en cuenta la opinión de las otras protectoras". Agregó que las denuncias nunca son tomadas en cuenta: "hay denuncias y exposiciones que no sirven como decimos". Por último sostuvo que junto a la abogada Rita Valdés se encuentran gestionando la denuncia hacia el responsable por el maltrato al dogo Gokú.

La Asociación Educativa Gaia. Es una entidad que sobrevive gracias a los aportes de quienes salvan la vida de animales indefensos.

Insisten en denunciar el maltrato animal

EL GUERRERO DOGO GOKÚ / LUCHÓ A CADA MOMENTO Y LO DEJÓ TODO EN LA ÚLTIMA PELEA.

Nuevamente la crueldad de las personas se vio reflejada en el terrible caso de un dogo argentino, llamado Gokú, que fue encontrado en estado deplorable, desnutrido y con graves heridas. Una de mayor envergadura en la cabeza que estaba repleta de gusanos y moscas. El animal estaba moribundo, las protectoras de animales lo llevaron al veterinario donde se le ofreció atención veterinaria pero no resistió y murió a los 6 días. En este contexto el periodista y miembro de la ong “Almas Solidarias”, Federico Franco, resaltó la importancia de que se apliquen multas más severas a las personas que maltraten animales, que se fomenten la tenencia responsable sobre todo en las escuelas “Es muy importante inculcar valores a los chicos para que esto deje de pasar, es una problemática que viene desde hace rato y golpea feo a todas las personas y las mascotas” sostuvo.

A su vez mencionó que existen casos muy dolorosos de maltrato animal que se ven a diario y los más crueles son los que trascendieron en este último tiempo. “Es importante que todos tomen conciencia sobre esta problemática. Pedimos a las autoridades que pongan un poquito más de ellos para poder frenar esto, para que dejen de pasar estas situaciones y la gente que cometa estos delitos sean multados y vayan presos como lo dispone la Ley”, resaltó.

La protección es lo primordial

En Jujuy desde hace doce años la Fundación “Narices Frías” trabaja en el rescate de animales y atendiendo varios casos de maltrato animal. “En esta sociedad hay demasiado maltrato y buscamos luchar contra este maltrato, que las denuncias no estén en los cajones, que se hagan, que se vaya a ver y se multe y paguen condenas las personas. Siempre que en el hogar hay maltrato animal, también siguen por las mujeres y los niños, por ello pedimos a los asistentes sociales que refuercen sus trabajo que vean que hay problemas en el hogar” resaltó la referente Sofía Jackobs. Asimismo solicitó que las autoridades destinen mayores ingresos al Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de Jujuy para que se refuercen las castraciones “ellos reciben un ingreso mensual que les alcanza para cubrir una parte de la castración”, indicó.