"Debemos salir a jugar", dijo Morales

Rodrigo Morales supo mostrar en Gimnasia un nivel futbolístico interesante hace una temporada atrás, sin embargo una lesión lo mantuvo alejado del campo de juego y desde que regresó no logró alcanzar ese juego que pretende. "Siento que voy de menor a mayor, pero debo seguir mejorando", apuntó.

El volante "albiceleste" es autocrítico: "El otro día si bien en lo personal me gustó el primer tiempo que hice en el segundo estuve bastante errático en cuanto a los pases, es algo que tengo que mejorar en ser un poco más regular", manifestó. Sin embargo siente que "me está costando un poco cuando no tengo la pelota, si bien algunas veces el partido te lleva que se juega más por un lado que otro, la otra vez se jugó mucho por el lado de Ignacio Sanabria y no toque tantas pelotas y cuando me tocó estuve un tanto errático y es algo que debo mejorar".

Quizá puede que pase por una cuestión psicológica "la cabeza juega en contra, más por lo que nos estamos jugando nosotros pero me siento tranquilo, ‘Jairo’, por el entrenador Carlos Morales Santos, me da confianza y tengo que tratar de aprovecharlo", opinó.

También, la situación compleja con el promedio del descenso juega un papel importante "y es duro, es ver todos los días un poco de todo, los resultados, quienes juegan con quien, a quien le toca tal rival, donde viajan, esas cosas", puntualizó.

Sobre Deportivo Brown de Puerto Madryn, el rival del domingo, Morales destacó: "La verdad que es un rival directo, si aprovechamos de sacar los tres puntos de local cuando vengamos a jugar con Olimpo podemos estirar la ventaja". El jugador surgido de la cantera de Gimnasia aún le duele la derrota pasada "la verdad que el otro día creo que todos terminamos el partido bastante caliente por la manera que se perdió porque preparamos el partido para hacer una cosa y no nos salió nada de eso, ahora tenemos que ir y tratar de traer los tres puntos de allá y hacerlos valer de local".

Sobre los errores, sobre todo malos pases, Rodrigo Morales piensa que "lo que nos inculca ‘Jairo’ es que tengamos precisión, toque, entonces por hacer eso y al estar impreciso creo que le damos espacio al rival", comentó al tiempo que agregó "creo que practicamos hoy es salir a jugar siempre, tratar de tener la pelota, ellos nos van a dar el espacio para tenerla, no son un equipo tan intenso, esperemos tener los espacios y ahí poder aprovecharlo", puntualizó Morales. La necesidad de Brown es similar a la del "lobo", por eso el volante jujeño espera que "nos van a salir a atacar un poco y allí se nos abrirán el espacio para que podamos hacer nuestro juego, de ser contundente podemos traernos tres puntos y comenzar a pensar con otras expectativas", remarcó.