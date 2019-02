Un prófugo de la Justicia hizo detener a un pariente

"La viveza criolla" motivó que efectivos pertenecientes a la Seccional 23º de la ciudad de Palpalá no lograran efectivamente detener a un individuo con pedido de captura por parte de la Justicia.

Sucedió que como consecuencia de una rápida y astuta maniobra del imputado, los efectivos apresaron al hombre "equivocado", siendo éste un pariente que lo acompañaba, y que al convenir la trampa, favoreció la huída del delincuente buscado.

El hecho ocurrió días pasados en un sector perteneciente a la mencionada dependencia policial de la ciudad siderúrgica cuando una comisión logró la aprehensión de dos hombres durante un recorrido de prevención por averiguación de antecedentes, siendo los mismos trasladados a la seccional ubicada en avenida San Martín y O'Higgins.

Rápida maniobra

En la sede policial los hombres cambiaron las identificaciones, razón por la cual uno de ellos quedó detenido por contar con un frondoso prontuario por robos varios.

En tanto que su pariente fue dejado en libertad, posibilitando que se retirara del lugar sin que se le realizara objeción alguna y desapareciendo sin dejar rastros.

Realizadas las tareas de rigor para lograr la identificación de la persona que estaba demorada, se comprobó que se trataba de otra persona, no la que decía ser, alegando que la confusión había sido de los oficiales actuantes y no de su familiar y muchos menos de él. De inmediato se le comunicó la novedad al ayudante de fiscal de turno, quien dispuso la inmediata libertad de la persona que se encontraba demorada y quien no cuenta con antecedentes delictivos.

Según se informaron, ambos hombres habrían convenido previamente cambiar de identidad como una forma de evadir la detención de uno de ellos.

La Policía ahora busca intensamente al sujeto que tiene orden de captura por parte de la Justicia.