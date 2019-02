El secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Diego Rotela, denunció que el propio comisionado municipal de Maimará, Sergio Javier Ávalos, y funcionarios de su gabinete son quienes llevaron adelante los cortes en la ruta nacional 9, y advirtió que se está haciendo uso político de la situación instalada en dicha localidad.

"El comisionado debe dar el ejemplo y cumplir la ley", aseguró. Al mismo tiempo, se mostró "sorprendido por esta conducta", puesto que el Gobierno de la Provincia "colabora con los municipios".

"Instamos al comisionado Ávalos a proceder con responsabilidad y evitar este tipo de conducta que no lleva a nada favorable para la comunidad", enfatizó. Tras garantizar que "las puertas de Casa de Gobierno están abiertas para el diálogo superador", Rotela explicó que los recursos exigibles a la Provincia correspondientes a coparticipación y Profosam "fueron girados en tiempo y forma". En cuanto a la ayuda extraordinaria, señaló que "el monto puede subir, bajar o no haber, dependiendo de la situación financiera de la provincia" y recordó que "venimos de un mes sumamente particular, en el que se hicieron desembolsos mayores por aguinaldo y aumento del 5 por ciento de los salarios". Rotela apuntó que "la Comisión Municipal de Maimará tiene una cantidad de trabajadores precarizados, no declarados" y agregó que el gobernador Gerardo Morales ofreció cubrir todo lo que corresponde a trabajadores, "esto es establecer quiénes son, determinar si tienen otro empleo y si perciben otros haberes".

Cabe mencionar que el martes último, el comisionado maimareño junto a miembros de su gabinete y trabajadores municipales realizaron una jornada de protesta para denunciar un recorte en los fondos de coparticipación. Mientras un grupo realizaba un corte de media calzada de la ruta nacional 9 a la altura de esa localidad, una delegación se reunía con Rotela en la Casa de Gobierno solicitando que se depositen los recursos para el pago de sueldos.