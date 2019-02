Banda tributo a Metallica arriba a nuestra provincia

Motorbreath, banda argentina tributo a Metallica, llega por primera vez a Jujuy, para hacer dos presentaciones, en Capital y en Perico. Así en el marco de la gira que denominaron "Jujuy Summer Tour 2019", el grupo actuará esta noche a las 23.30 en "Casa Tomada" de calle Ramírez de Velazco 253 de nuestra ciudad y mañana a las 22 en el Teatro Estación Perico de Alberdi 165 de aquella localidad.

La banda Motorbreath arribará a Jujuy antes de emprender un viaje a México donde tienen previstas una serie de presentaciones.

Motorbreath, está integrado por músicos con gran trayectoria en la escena del rock y metal en Córdoba. Así son sus miembros Ismael Bernabei en bajo (exHammer), Bruno Scotte en bateria (exHammer, actualmente en Convoi, Sed, Power of Hell , Hardlife), Sebastián Luna en guitarras (Animals Tributo Pink Floyd, Overcoming ), Treco Tressera en guitarras y Ezequiel Perini en voz.

El repertorio que presentará en nuestra provincia incluye las diferentes etapas de la banda californiana Metallica, recorriendo clásicos como "Enter Sadman", "Creeping Death", "Seek and Destroy", "One" y "For whom the Bells Tools", entre otros.

Entradas anticipadas se pueden obtener en el local de calle Otero 280 y el precio fue fijado en $ 100.