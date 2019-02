Documentación Rápida deberá irse de la exterminal

El Centro de Documentación Rápida deberá trasladarse de la exterminal de ómnibus, dando cumplimiento a un decreto provincial firmado en 2017 que dispone que el predio sea administrado por el Ministerio de Salud.

Según pudo confirmar nuestro matutino en ese sector funcionarán además del Same, dependencias sanitarias. Por ese motivo en los últimos meses se trabaja en la refacción y acondicionamiento de los espacios, desocupando oficinas comerciales y no comerciales ubicadas al alrededor del predio.

En cuanto la situación del CDR, se trabaja por estas horas en la búsqueda de un inmueble acorde y que permita mayor afluencia de personal. Si bien se manejan distintas alternativas, una de las opciones más firme sería llevarlo a los hospitales.

Reacondicionamiento

Sonia González, titular del Same, comentó que se inició hace meses un trabajo de reacondicionamiento, que inició en la planta alta del predio donde se encuentra ubicado el servicio de radio operación.

Ademas anticipó que se reacondicionarán oficinas destinadas los servicio Gestión de camas, Call center y Telemedicina.

En cuanto a las declaraciones realizada por el director del Registro Civil, Julio Ferreyra, en relación al traslado del Centro Documentación Rápida, explicó que hace tres meses se notificó a todas las oficinas comerciales y no comerciales que debían desocupar las oficinas por una disposición del Ministerio de Salud.

"No se nos ocurre implementar una medida improvisada y con la intención de dañar a alguien sino dar cumplimiento a un decreto", aseguró la profesional, quien lamentó que la iniciativa haya sido malentendida. Para finalizar aseguró que trabajarán en el predio que les fue asignado, lo que no significa que no se trasladen a otro sector de la ciudad si se cree conveniente.