Los enamorados celebraron ayer el Día de San Valentín

Como cada 14 de febrero, ayer se celebró el día de San Valentín y, como no podía ser de otra manera, las parejas aprovecharon para celebrar el amor entregándose obsequios, entre otros detalles que reafirmaron ese sentimiento tan especial que comparten mutuamente. Pero no solo fue un día para ellos si no que muchos otros lo festejaron con sus seres queridos, madres o amigos.

La jornada estuvo repleta de postales de parejas con ramos de flores, con osos de peluche y llamativos globos en forma de corazón, que desfilaban por el centro de la ciudad. Y como si esto fuera poco, muchos bares y restaurantes también se vieron copados de gente.

ROMÁNTICO / AL SON DE TROMPETAS SE ESCUCHARON CLÁSICOS BOLEROS QUE DELEITARON A LOS PRESENTES.

Para acompañar el festejo, el Municipio capitalino, a través de su Secretaría de Turismo y Cultura ofreció un show de mariachis que partió desde la plaza Belgrano, pasó por la peatonal y continuó recorriendo las calles del centro de la ciudad hasta llegar al parque Xibi Xibi, donde en principio se había programado un karaoke para los enamorados, pero se suspendió debido al mal tiempo que se registró durante la mañana.

CON BESOS / LAS PAREJAS CELEBRARON EL AMOR.

Cientos de parejas y familias completas disfrutaron de la serenata en el anfiteatro Las Lavanderas, donde el grupo "Amaneceres" ofreció un completo repertorio que pasó por los eternos clásicos e incluyó algunas cumbias románticas de las más modernas.