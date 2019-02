¿"Te invito a mi casa a ver Netflix se escribe con G o con J"? La respuesta de la RAE que es viral

Las redes sociales son un lugar donde pueden ocurrir cosas muy curiosas. Podemos encontrar memes, publicaciones graciosas, e inclusive aprender algo nuevo todos los días. De vez en cuando algunas publicaciones pueden destacar por encima de otras, especialmente cuando son ingeniosas. Sin duda, esto es algo que tenía muy claro la Real Academia Española (RAE) al protagonizar uno de los episodios más graciosos en redes de esta semana. Todo comenzó cuando un usuario (@LuciooFerreyra) quiso hacer una consulta con la RAE a través de Twitter. Por este canal le preguntó a la cuenta de la academia que resuelve diversas dudas (@RAEinforma) sobre una expresión. Así, dijo lo siguiente:

Hola @RAEinforma la siguiente es una duda muy frecuente entre nosotros los usuarios de Twitter.



Quisiéramos saber si "Te invito a mi casa a ver Netflix" se escribe con G o con J.



Desde ya, muchas gracias. — Lucio Ferreyra (@LuciooFerreyra) 12 de febrero de 2019

El usuario preguntó si "Te invito a mi casa a ver Netflix" se escribía con G o con J. Evidentemente la pregunta tenía una doble intención de carácter sexual, a lo que probablemente no se esperaba una respuesta seria al respecto. La respuesta No obstante, el encargado de la cuenta de la RAE decidió pronunciarse. Este no solo entendió la indirecta que hacía referencia al verbo "coger", sino que redactó una explicación gramatical sobre este verbo. Esto fue lo que respondió:

Hola @RAEinforma la siguiente es una duda muy frecuente entre nosotros los usuarios de Twitter.



Quisiéramos saber si "Te invito a mi casa a ver Netflix" se escribe con G o con J.



Desde ya, muchas gracias. — Lucio Ferreyra (@LuciooFerreyra) 12 de febrero de 2019

La respuesta de la academia fue tan sorprendente y original que muchísimos usuarios de Twitter reaccionaron ante el hecho. Tan solo dos días han pasado, y el tweet ya ha ganado más de 38 mil 'me gusta' 11 retweets. La gran mayoría se lo tomó con humor y aplaudió por el ingenio de esta respuesta. En resumidas cuentas, fue todo un éxito en Twitter. Por otro lado, el usuario que inició el tema con la consulta también procedió con un comentario de la misma índole: