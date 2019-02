"365", lo nuevo de Zeed y Kate Perry

Zedd, el DJ y productor multiplatino, ganador de los premios Grammy y la superestrella mundial Katy Perry se unen en el nuevo single "365" lanzado hoy a través de Interscope Records. Los dos escribieron la canción juntos, con la producción de Zedd.

En tándem con el lanzamiento de la canción, Zedd y Katy también compartieron el video musical oficial de "365". Dirigido por Warren Fu (The Weeknd, Daft Punk) y conceptualizado por Katy, plantea la pregunta: ¿podría un robot con inteligencia artificial aprender a amar? El video narra la conmovedora historia de una android (Katy Perry) que anhela ser humana, mientras intenta establecer una conexión genuina con Zedd.

"Katy y yo nos conocemos desde hace un tiempo y mientras estábamos de gira juntos en Australia el verano pasado, comenzamos a trabajar en algo de música", comparte Zedd, "Después de terminar la gira y con nuestros sistemas de valores musicales aún más alineados, seguimos trabajando juntos y ahí fue cuando empezó a tomar forma 365. A medida que todo se iba juntando, sabíamos que teníamos algo especial. Me encanta cómo suena Katy en esta grabación. Estoy muy emocionado de finalmente compartir esto con nuestros fanáticos".

"Estaba muy emocionada tener a Zedd en Witness, mi gira del año pasado. En nuestro tiempo libre comenzamos a escuchar música, lo que llevó a esta canción especial", dice Katy. "Estoy feliz de colaborar con un ser humano tan talentoso y realista".

"365" es el primer single de Zedd en 2019. El lanzamiento se produce después de un gran 2018, que incluyó la asociación con Shawn Mendes para el remix de "Lost In Japan", "Happy Now" con Elley Duhé, y el monstruoso "The Middle" con Maren Morris y Gray. Zedd obtuvo su segundo #1 en el Top 40 de Radio y tres nominaciones al GRAMMY por "The Middle", su quinta nominación incluyendo su victoria del 2014 por la Mejor Grabación de Música Dance.

En abril, Zedd se embarcará en su gira de California que incluye Coachella, donde se presentará los dos fines de semana, así como paradas en Avila Beach, San Jose y Santa Barbara.