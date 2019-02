“Hoy es difícil conseguir empleo para los jóvenes”

Entre algunos temas de actualidad, Mario Andrés Llapur, presidente de Jóvenes Empresarios de la Unión de Empresarios de Jujuy, se refirió a la situación que atraviesa el sector en la provincia y de cómo influye la inflación en la provincia.

Consideró que la inflación de este año está proyectada a un 25% desde el Gobierno, y muchas empresas están apostando a su proyección económica con un 25 a 35%, por lo que anheló que la situación económica sea mejor que la del año pasado.

En relación a la realidad que atraviesa el país, y ante la falta de empleo consideró oportuno impulsar el emprendedorismo "Hoy en día está muy difícil, y por eso es que desde Jóvenes empresarios de Jujuy alentamos a que los jóvenes persigan su propio sueño, no ser empleados, sino ser generadores de empleo, llegar a ser los dueños de su empresa o microemprendimiento, un comercio o una industria, porque hoy en día es posible", dijo.

Para ello, aseguró que también hay que buscar la forma de autoabastecerse, de generar un empleo propio a partir de las propias habilidades. "Quienes se hayan quedado sin empleo, deben evaluar qué es lo que saben hacer, qué es lo que la gente del barrio necesita, cuál es la solución que le pueden dar a otra persona. Entonces, encarar de ese modo esta coyuntura que nos va a ayudar a que esa gente que hoy no puede conseguir empleo pueda tener su sustento propio", consideró.

Por otra parte indicó que las empresas que están cerrando abarcan todas las edades empresariales. "Hay empresas grandes que están disminuyendo personal, achicándose y hay empresas chicas que también desaparecieron con esta coyuntura, con esta presión económica fiscal y de tarifas. Es difícil mantenerse si no se hace una proyección para sustentarse y aguantar esta crisis" manifestó.

Impulsar proyectos

En cuanto a cómo hacen los nóveles empresarios para poder llevar adelante un proyecto, Mario Llapur apuntó que es justamente, tener un alto poder de adaptación, reconvertir la empresa, apuntando a lo que se necesita hoy, porque el mercado cambió. "Hoy la gente ya no nos compra, o no necesita el producto de servicio que vendíamos antes, ahora necesita otro producto u otro servicio diferente, de menor costo o adaptarlo para que la gente pueda adquirirlo. Y hay cosas que hoy la gente por el excesivo precio o por el movimiento económico que hay, ya no lo utiliza o no le sirve. Entonces, tenemos que readaptarnos y ver qué es lo que la sociedad necesita y qué es lo que hace falta en Jujuy, para poder implementarlo y salir adelante".

Capacitaciones

Desde ese punto de vista, dijo que desde Jóvenes empresarios hacen capacitaciones, charlas y que el año pasado hicieron como siete u ocho; y este año están proyectados también cursos para zanjar la crisis, capacitaciones informativas para que los jóvenes puedan encarar problemas propios internos de la empresa.

En cuanto a los temas que más se trataran de promover en este sentido, indicó que "este año será, como evolucionar en momentos de crisis. Ese es uno de los cursos que se lanzarán, y después, capacitaciones para perfeccionar en ciertos sectores tales como el aspecto financiero tributario; en ventas; en cómo desde la inteligencia emocional poder encarar a la empresa, para darle otra mirada y otra vista al empresario para que, dándole herramientas pueda afrontar el día a día".

Acotó que las empresas intentan hacerle frente a la crisis pero hay instituciones provinciales "como el Consejo de la Microempresa que otorga financiamiento para capital de trabajo con tasas del 17%, cosa inexistente en el mercado financiero actual. Entonces, oportunidades y formas de salir hay, simplemente tenemos que mirar para adentro de la empresa, y reconvertirlas".

Primer certamen Premio joven empresario jujeño

Otro tema anunciado por el presidente de Jóvenes empresarios de Jujuy, fue la invitación a todos los jóvenes de la provincia a que participen del “Primer certamen Premio joven empresario jujeño”.

Según detalló, los requisitos para participar comprende: ser menores de 40 años de edad, tener un cuit activo de la empresa, ser titular o accionista mayoritario de una empresa o emprendimiento, por lo cual tiene que estar actualmente en funcionamiento.

Para esta primera edición se definieron diversas categorías en las que se van a entregar las menciones de honor, entre ellas Turismo, Innovación y diseño tecnológico, Desarrollo productivo regional, Iniciativa emprendedora e Impacto social y ambiental.

De esas categorías, se elegirá un finalista que participará en el certamen nacional que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y Came joven en Buenos Aires, el segundo semestre de este año, y representará a la provincia como “Joven empresario jujeño”.

Las inscripciones se encuentran abiertas, y los interesados las podrán realizar por formulario web que están publicados en las redes sociales de la Unión Empresarios, con fecha límite de inscripción el 24 del mes en curso.

La entrega de los premios del certamen se hará el próximo miércoles 27.

En este aspecto, el presidente de Jóvenes Empresarios de Jujuy, Mario Andrés Llapur, reiteró la invitación a todos los jóvenes empresarios para que se inscriban y participen del certamen como así también puedan acompañar la entrega de premios.