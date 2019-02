Los precios del agro en Jujuy se multiplicaron cerca de 5 veces

El precio de las frutas y hortalizas que se producen en Jujuy también sufre fluctuaciones notorias entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumir en las góndolas. Los productores locales comercializan el cajón de banana, fruta de estación y que tiene mayor producción en estos momentos, a $180, mientras que en los supermercados puede llegar a costar hasta $470. Es que al precio inicial se le deben agregar los factores que hay en la intermediación, gastos de transporte y las ganancias de los vendedores. Éstos últimos justifican el notable incremento al mencionar el pago de impuestos y servicios que generan un costo adicional.

El productor jujeño José Luis Checa precisó que un cajón de banana cuesta $180 y en el mercado se comercializa a $470.

Según el informe que difundió la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), los precios se multiplicaron por 5,53 veces entre el campo y la mesa del consumidor. Sin embargo, la situación en la región del noroeste es distinta, sostuvo la Asociación de productores de frutas y hortalizas de Jujuy y Salta, al expresar su preocupación en torno a los aumentos en la cadena de producción y venta final.

El presidente de la entidad, José Luis Checa, analizó con El Tribuno de Jujuy la situación de los productores en la provincia. "Es uno de los principales problemas que hay, es mucha la diferencia entre lo que se le paga al productor y lo que paga el consumidor, hay una brecha grande". Estimó que "se debería hacer algo para prevenir la brecha en el precio, sino siempre se va a tener productores empobrecidos y supermercaditas ricos, es una cosa que se debería solucionar", afirmó.

JOSÉ LUIS CHECA

"En todas las frutas y hortalizas se da ese aumento, acá en Jujuy en lo que más se da es en los cítricos, bananas y las hortalizas. Hay que descontar el tema del flete que corresponde o la ganancia del puestero, de ahí el que compre en un supermercado o verdulería le pone un 100% al producto", indicó el dirigente.

Checa dejó en claro que la multiplicación en los precios en la región ronda entre 4 y 5 veces al que vende el productor por la fruta de estación. "En este momento no hay muchas opciones, lo que está saliendo en la zona son bananas. El precio del cajón en finca está $180 y hoy en el mercado en $470, es muy alto. Es un problema a tratar entre todos los sectores. Creo que se termina matando al consumidor", añadió.

Otra de las situaciones que se producen es la sobreproducción que se genera en la época de calor y que no se toman medidas para que los compradores tengan la contra oferta. "Vas a un supermercado y no te enteras que bajan los precios. No transmiten que bajó su costo. Por ejemplo, el tomate baja y se pueden hacer ofertas de lleve dos o tres kilos e incentivas un poco al consumo, pero sí el producto sigue estando caro y no ayudan a la venta".

Beneficios para el sector

Otro de los temas que fue consultado José Luis Checa, presidente la Asociación de productores de frutas y verduras, es la medida anunciada por el Gobierno nacional de elevar el mínimo no imponible de las contribuciones patronales para las economías regionales, medida que representa un alivio para la actividad y en particular el NOA.

Al respecto, consideró que "eso está en la dirección en la que se tiene que apostar. Es una medida que nos favorece plenamente porque baja un costo, cuando vamos a pagar los impuestos, pagaremos menos. Es una medida de aplicación que se notará en el bolsillo del productor", reiteró.

"Es muy importante, porque a la vez, ayuda a que el productor no invada el impuesto al trabajo. Se van a ir acomodando las cosas, porque si se le imponen impuestos altos al productor lo tientan a no pagarlos y tienen la gente en negro, es muy positiva la medida", añadió Checa.

Precios en origen y destino

PRECIO DE LA PRODUCCIÓN/ DEL CAMPO A LA MESA HAY UNA GRAN BRECHA.

El Índice de precios en origen y destino (Ipod) es un indicador elaborado por el sector de Economías Regionales de la Came para medir las distorsiones que suelen multiplicar por varias veces el precio de origen de muchos productos agropecuarios en el recorrido desde que salen del campo y hasta que llegan al consumidor. Esas variaciones son muy dispares según producto, región, tipo de comercio y época del año. En general, las diferencias están determinadas por un conjunto de comportamientos, algunos especulativos, de diferentes actores del mercado, básicamente de las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante en el mercado. Otros son factores comunes como la estacionalidad, que afecta a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y transporte.

Este índice comenzó a realizarse en agosto de 2015 como una herramienta para conocer las diferencias en el precio que se paga por algunos productos alimentarios en el campo y en el mercado de consumo.

El relevamiento para elaborar el Ipod de enero se realizó en la segunda quincena del mes, con una cobertura geográfica nacional.

Para obtener los precios de destino se relevaron más de 500 precios de cada producto en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Cruz. El relevamiento se complementó, además, con un monitoreo diario de los precios online de las principales cadenas de hipermercados.

A través del Ipod se busca conocer la variación en el nivel de precios en dos momentos de la etapa de comercialización de un alimento. Estas etapas son el precio de origen, que es el que se le paga al productor, y precio de destino, que es del producto en góndola. Así, la diferencia de precio origen-destino indica la cantidad de veces que aumenta el precio del producto al comercializarse en góndola.

Los productos donde más cayó la brecha

Los productos donde más cayó la brecha fueron el ajo, la lechuga, el repollo, la naranja, la papa y la carne de cerdo.

En el ajo la brecha bajó a 30,7% con una multiplicación de sólo 3,14 veces desde que el producto salió del campo y hasta que llegó al consumidor. Es de los tres productos con menor brecha. Su mejor situación responde al aumento en los precios que perciben los productores (+47,4%), que ocurre por el fin de la cosecha y el inicio de la siembra de la próxima temporada. Este aumento se reflejó en todas las zonas relevadas, siendo el de Mendoza el aumento más importante.

En la lechuga, donde la brecha bajó 26,7% (de 4,42 veces en diciembre a 3,24 veces en enero), el acercamiento entre lo que paga un consumidor y lo que recibe el productor por el kilogramo de esa verdura se debe principalmente a un aumento del 41,1% en los precios recibidos en origen. El alza tiene que ver, por un lado, con la menor cantidad de oferta provocada por las inundaciones que están ocurriendo en el cinturón verde de Rosario y Tucumán, y, por el otro, a una baja producción en algunas zonas de Buenos Aires.

Según anticiparon los productores, de continuar los problemas climáticos se verá una fuerte caída en la oferta de determinados productos de la canasta Ipod.

Por otro lado, el aumento de la brecha entre precio de origen y destino redujo la participación promedio del productor en el precio final del producto, que bajó 5,7%, de 22,7% en diciembre a 21,4% en enero.

Sólo en cuatro productos la participación del productor en el precio final resultó mayor al 30%.

Subas en las brechas

En enero pasado, de los 25 productos relevados hubo 14 con aumentos en sus brechas, dos sin cambios y nueve con caídas. El producto donde más subió la brecha fue la calabaza, con un alza del 50% y una brecha que pasó de 4,13 a 6,2 veces. Toda esa suba fue por menores precios al productor (bajaron 31,2% promedio). Según dijeron los productores, esa caída responde a una cuestión estacional, habiendo zonas como Tucumán donde bajó significativamente la producción, y sectores de Santa Fe, donde se incrementó.

También los precios al público subieron 3,3%, mucho para un solo mes.

En el pimiento rojo la brecha subió 39% en el mes, lo que se explica por la baja de 15,6% en los precios percibidos por los productores y, además, porque los valores pagados por los consumidores también subieron 17,3%. En el caso de los precios al productor, según las fuentes consultadas, bajaron debido a que en enero ingresó a la medición la provincia de Buenos Aires con un precio bastante más bajo que el resto de las zonas productoras. Pero para los próximos meses, y consecuencia de una mayor oferta, se espera que los precios se normalicen y tiendan a bajar.

En cuanto a los costos al consumidor se trató, más que nada, de un reacomodamiento, ya que en diciembre habían bajado 18,6%.

El informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa



CALABAZAS EN EL PODIO

La diferencia de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios subió 5,3% en enero frente a diciembre, impulsada por el aumento en las brechas de la calabaza, el zapallito y el pimiento rojo, principalmente. En la calabaza y el pimiento rojo las brechas pasaron de un promedio de entre 4 y 4,5 veces en diciembre a multiplicar sus precios por entre 6 y 6,5 veces en enero, afectados por los menores precios recibidos por los productores. Esto se debió, en buena medida, a cuestiones estacionales que se acentuaron en el mes, y en algunos casos se combinaron además por los mayores precios al consumidor.

En promedio, los consumidores pagaron 5,53 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en la tranquera de sus campos.

PIMIENTO ROJO EN ALZA

Fueron siete productos los que empujaron el incremento de la brecha en el mes. A los tres mencionados antes se sumaron: la acelga, que pasó de una brecha de 2,8 veces en diciembre a 3,8 veces en enero, la berenjena que subió de 3,6 a 4,8 veces, la frutilla de 4,3 a 5,6 veces y el limón que pasó de una brecha de 6,1 a 7,3 veces, siendo el cuarto producto donde más veces se incrementó el precio desde que salió de las manos del productor. Los datos surgen del Índice de precios en origen y destino (Ipod) que elabora el área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.

Mayores y menores brechas

Los productos con mayores brechas en enero fueron la manzana, donde el precio se multiplicó por 15,42 veces desde que salió del campo, y la naranja, con 10,89 veces. En esos dos productos la brecha se redujo levemente en enero, pero quedó contrarrestada por lo que sucedió con el resto de los alimentos.

Otros dos productos con altas brechas fueron la pera, con 7,44 veces, y el limón, con 7,33 veces. Suelen ser dos alimentos con brechas elevadas. En el caso de los cítricos dulces, los productores de Entre Ríos, que es la principal zona de producción, mencionaron que se está notando mucho la caída del consumo en los últimos meses, y los precios que reciben ya no son competitivos. “El costo de sacar la fruta de los árboles es más alto que el precio que recibimos en caso de comercializar, por lo que algunos productores están tomando la decisión de dejar la fruta en el árbol, atrayendo una plaga de ’moscas de la fruta’. Esto significará un costo aún mayor cuando replanten y preparen la próxima temporada, ya que se deberán fumigar y limpiar los árboles”, comentaron. Sin dudas que ese proceso genera que muchos productores terminen endeudándose para afrontar los costos. Los productos con menores brechas en el mes, en tanto, fueron el huevo, con 2,61 veces, la carne de pollo, con 2,83 veces, el ajo, con 3,14 veces, la lechuga, con 3,24 veces, la papa, con 3,46 y el tomate de ensalada, con 3,48 veces.

En general, son todos productos donde las brechas se mantienen estables a lo largo del año, porque hay oferta constante, organizada y facilidad de reemplazo de productos de una zona por otra cuando las inclemencias del tiempo u otros factores inciden en sus cantidades. (Luis Caraballo)