Valentina González celebró cien años de vida

Valentina González celebró el jueves su cumpleaños número cien en un salón de eventos ubicado en la calle Teluí del barrio capitalino San Pedrito, donde compartió junto a su familia la emoción de haber disfrutado de una vida plena. Los festejos comenzaron con una misa en el mismo salón, donde se agradeció a Dios por un año más de vida y continuó con música y luces. Con el transcurrir de los minutos, el espacio se fue llenando de familiares que llegaron para festejar con la homenajeada. Valentina se muestra lúcida y saludable, con un gran sentido del humor haciendo comentarios respecto de su edad. Durante la celebración se mostró en más de una ocasión emocionada por haber reunido a cinco generaciones de la familia y agradeció la presencia de todos los que se acercaron para saludarla. Torta, música, baile, fotos, saludos y risas fueron la postal de los cien años de Valentina quien disfrutó desde el primer momento el gran homenaje que su familia preparó para ella.

MOMENTO DE REFLEXIÓN/ OFICIO DE LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.

Valentina González nació el 14 de febrero de 1919 en La Quiaca, pero de muy chica partió para Los Lapachos, pueblo perteneciente al departamento El Carmen, donde pasó toda su vida y crió a sus hijas con mucho amor. "Mi mamá es una persona tranquila que siempre está cuando la necesitan.

CONMOVIDA/ VALENTINA GONZÁLEZ RECIBIÓ NUMEROSAS EXPRESIONES DE AFECTO.

Se preocupa siempre por todos", expresó María del Milagro, una de sus hijas. "Mi abuela es una excelente persona, siempre me acompaña en mi pasión que es la pesca", agregó un bisnieto emocionado hasta las lágrimas. En la oportunidad Valentina se dirigió a sus presentes para agradecer "de corazón a todos los que me acompañaron y han compartido conmigo, yo no soñaba esto. Dios ha permitido que esto sea así y aquí estoy, muy contenta", dijo feliz la cumpleañera. (Lucas Delgado)