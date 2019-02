Claudia Villafañe irá a juicio por la serie de Diego Maradona

Es por la utilización de su imagen sin su consentimiento. Además, la ex mujer de Diego anunció que hará su propia serie con su versión de la historia.

La serie sobre la vida de Diego Maradona aún no se estrenó y no deja de cosechar polémicas. Luego de que Claudia Villafañe anunciara que había enviado una carta documento por la utilización de su imagen y nombre real sin autorización, no hubo mediación y la empresaria llevará la causa a juicio.

Si bien en la empresa productora de la serie Maradona, sueño bendito estaba notificada, nadie se presentó a la conciliación. En esta instancia de diálogo, Villafañe pretendía conocer el contenido de los libretos de la ficción, de la cual ya trascendieron algunas imágenes “tergiversadas”, según indicó la abogada de Claudia.

“Diego firmó y no puede reclamar nada”

Según indicó Claudia a Intrusos, “Diego firmó un contrato donde no puede ver los libros ni reclamar nada de lo que van a decir de él”, lo que le da libertad absoluta a la producción de la serie. “Duele saber que firmó algo sin saber qué iban a decir de toda la gente involucrada en la serie”, sostuvo.



Por otro lado, Villafañe anunció que hará su propia serie con su versión de los hechos luego de que se estrene esta primera ficción: “La historia es una sola, hay una sola verdad, cada uno la cuenta distinto”.

En Maradona, sueño bendito el personaje de Claudia será interpretado por Laura Esquivel en su etapa inicial y Julieta Cardinali, en tanto Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt se pondrán en la piel de Diego.

"Julieta Cardinali me llamó porque pensó que la serie tenía mi aval y no quería que yo me pusiera mal", informó Villafañe.