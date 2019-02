Familiares y vecinos de Emiliano Sala le brindaron el último adiós

Golpeados por el trágico final, familiares y amigos se congregaron en el amplio gimnasio del club San Martín para darle el último adiós a Emiliano Sala, el hijo más ilustre del pequeño pueblo santafesino de Progreso, que vive uno de sus días más tristes. Los restos del ex futbolista llegaron a las 5.30 y la ceremonia, que se extendió hasta las 15.30, terminó con una misa.

"Tengo el mejor de los recuerdos, soñaba con todo lo que logró, estaba en lo mejor de su carrera. Lo recuerdo sonriendo, un chico puro, humilde. Tenía amigos por todos lados. Es un día muy triste para nosotros", Contó Mirta, tía de Emiliano Sala.

La familia y los amigos del futbolista fallecido indicaron que la prensa "no podrá" estar en el salón donde se velará el cuerpo de Sala y también se le solicitará a los presentes que "no tomen fotos, ni graben y no utilicen sus teléfonos celulares en el lugar".

"En este momento difícil apelamos al entendimiento de todas las personas que quieren despedirse de Emi", explicó el comunicado oficial de la intendencia de Progreso.

También pidieron los organizadores de la despedida al futbolista fallecido que la gente no se acerque en autos particulares porque así "dificultarán la entrada y salida de todos los presentes" y remarcaron la importancia de "mantenerse en silencio y siguiendo las normas de seguridad".

La familia del jugador pidió cremar sus restos después del velatorio, procedimiento que fue autorizado por las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

Entre los presentes en el velorio, estuvieron el entrenador del Cardiff City de Gales, Neil Warnock, y el defensor del Nantes de Francia e íntimo amigo de Sala, Nicolas Pallois, el último club en el que jugó el argentino.

La avioneta Piper PA-46 Malibu que trasladaba a Sala desde Nantes a Cardiff desapareció el lunes 21 de enero cuando cruzaba el Canal de la Mancha, luego de que el club galés comprara la ficha del jugador al Nantes a cambio de 17 millones de euros.