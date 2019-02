"Música e igualdad", por más mujeres en los escenarios

Hoy a las 18 en el anfiteatro Las Lavanderas del Parque Lineal Xibi Xibi, Nahuel Bogado y el Conjunto de Cuerdas Jujuy (que dirige Javier Soria), ofrecerán un recital muy especial, titulado "Música e igualdad" con invitadas artistas de la música, sumándose al pedido "Por más mujeres en los escenarios" de la comunidad femenina en todo el país.

En principio el encuentro se planteó con la intención de darle continuidad a la experiencia de intercambio y acompañamiento que se vivió en la casa del proyecto "Jujuy en Cosquín" que organizó la Asociación Jujuy Cultural para llevar artistas independientes a la ciudad cordobesa durante los días del Festival Nacional del Folclore. Nahuel y Javier formaron parte de la delegación de más de cuarenta folcloristas que dieron vida a varias acciones de la asociación, marcando la presencia jujeña en este marco. Actuaron unos con otros, en los distintos escenarios alternativos a los que tuvieron acceso, y se acompañaron musicalmente de acuerdo a las necesidades.

El Conjunto de Cuerdas está integrado por Leonel Quispe, Facundo Soria, Daniela García, Daniel Mamaní y Javier Soria, en violines; Romina Aguilar, en guitarra; y Matías Jurado en violoncello). A ellos siempre se suman músicos invitados, que seguramente no faltarán esta tarde.

Surgió la necesidad de adherir

Cuando el espectáculo ya estuvo armado, Nahuel Bogado y Javier Soria, se vieron empapados de una realidad que esta semana adquirió trascendencia y que tiene que ver con el reclamo de las mujeres músicas en todo el país, por más lugar en los escenarios. Cabe mencionar que se reavivó esta lucha y el debate a partir de los dichos de José Palazzo, el organizador del Cosquín Rock, sobre que no hay demasiado talento femenino para festivales como este. Jujuy no es la excepción, y estos dos artistas tomaron la posta, y decidieron tener esta tarde varias invitadas mujeres del folclore, más allá de que el conjunto cuenta con féminas en sus filas.

Sobre este tema, Javier Soria comenta que "nosotros nos dimos cuenta que en el Pre Cosquín de este año, el único conjunto que tenía mujeres éramos nosotros, ninguno del país -no del NOA o de Jujuy- le da ese lugar a las mujeres. Nosotros lo hacemos por una cuestión natural. Hace años que tocamos con Cecilia Palacios, y ahora en el conjunto tenemos a Romina Aguilar y Daniela García".

CONJUNTO DE CUERDAS JUJUY/ CUENTA EN SUS FILAS CON DOS MUJERES

Nahuel por su parte, fue quien le propuso a Javier dejar de escribir el apoyo en las redes y en cambio hacer algo. Así es que decidieron sumar a Griza Callata, Daniela García, Mariana Barraza, Rocío Pirro, Raquel Castillo y Wara Calpanchay. Todas ellas serán las invitadas a este encuentro musical que propone "Música e igualdad, por más mujeres en los escenarios", y no más violencia de género.

"Son folcloristas mujeres que siempre están interactuando con nosotros, que son amigas, que son alumnas, gente que siempre está", dice Javier.

Nahuel dice en conversación con nuestro diario, "Yo creo que lamentablemente lo primero que veo es una generalización con respecto a lo que dicen muchas mujeres sobre el machismo, a la hora de poner mujeres en los escenarios. Yo creo que en la música no hay machismo, hay estupidez. Y esto que estamos haciendo es una forma de mostrarle a las chicas que no todos somos así".

Y Javier aporta: "En mis 26 años de docencia, yo la he tenido como una de mis referentes a Andrea Lizárraga, violinista que está en Italia haciendo una carrera impresionante; ahora la tengo a Daniela García, siempre uno como docente no se fija si le da clases a un varón o una mujer. Pero he caído en cuenta que está muy naturalizado que la mujer vaya atrás del varón, y en la música se nota".

Y agrega que "la inclusión no es por hacer una "gauchada", sino reconociendo el talento, tomaremos otro rol, para que la mujer se sienta reconocida. Una figura emblemática en esta época de la música jujeña es Noelia Gareca, es referente para los folcloristas, junto a Nora Benaglia, Fabiana Barraza, Caro escobar, Cecilia Palacios, etc., y creo que las más jóvenes tienen que seguirlas", comentó asumiendo su compromiso como docente de preparar mujeres que vayan al frente con su propuesta.

Y Nahuel concluye: "Somos todos iguales, mujer o varón, somos músicos. Me entristece un montón ver una cartelera sin espectáculos femeninos".