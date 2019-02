Cuyaya defiende la punta ante Santa Clara

Atlético Cuyaya y Santa Clara chocan en "La Tablada" desde las 17 en partido correspondiente a la cuarta fecha del Regional. Las acciones serán controladas por Rubén Cabana y las asistencias de Carlos Tercero y Víctor Cardozo, todos de la Liga del Ramal.

Entonado por su buen andar, el "bandeño" buscará seguir por la buena senda en casa y ante su gente. Sabe que defiende la punta ante un rival complicado que mezcló jugadores de la zona con la experiencia de algunos foráneos.

De entrada, el técnico Claudio De los Ríos dispondrá del mismo esquema de juego con el fin de aprovechar las bandas, la distribución en el juego de Cesar Ruiz y la contundencia en los goles de Juan Arraya, el "Flecha" debutó la fecha pasada y se hizo presente en el marcador dos veces. Si bien el entrenador no confirmó nada sobre el once titular, durante la semana de trabajos en la práctica de fútbol formal se pudieron apreciar algunas variantes, Carrizo se movió por Arancibia y Guzmán reemplazó a Solorza que está descartado para el duelo de hoy.

Si bien llega de golear, la partida de esta tarde será otra, mucho más complicada, ya que Santa Clara es un rival complicado, la fecha pasada venció a La Viña y apostará a contragolpear. Nicanor Martínez, técnico del "tricolor", no podrá contar con García y Peredo, ya que ambos fueron expulsados, por lo tanto de entrada estarán Burgos y Aguilar respectivamente, aunque a último momento en DT norteño recién va a confirmar el equipo para visitar a Cuyaya. Si bien la provincia ya respira el aroma a carnaval, a los fieles y seguidores simpatizantes de ambos equipos eso poco les importará, por lo tanto se espera un buen marco de público tanto por el lado de Atlético Cuyaya como por parte de los hinchas de Atlético Santa Clara que, amén de la distancia, realizarán el viaje desde La Quiaca hasta la capital jujeña.

El operativo de seguridad estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia mientras que Same se encargará de brindar el servicio sanitario correspondiente por el auspicio del Gobierno.

Probables formaciones

Cuyaya: Arjona; Torres, Monteserin, Videla, Carrizo, Acuña, Pisculiche, Varela, Ruiz, Guzmán y Arraya.

DT: Claudio De los Ríos

Santa Clara: Domínguez; D. Cruz, A. Cruz, Peña, L. Martínez, Armella, A. Burgos, C. Burgos, Arco, Cusi, Aguilar.

DT: Nicanor Martínez.

Inicio: 17

Estadio: "La Tablada"

Arbitro: Ruben Cabana

Jornada: 4º fecha.

Duelo en La Quiaca

INTER / DE LA INTERMEDIA AÚN NO GANÓ EN EL TORNEO.

Duelo de necesitados en el estadio del “Centro de Alto Rendimiento” de La Quiaca. Desde las 17, Inter de La Intermedia recibe a Racing de Ojo de Agua con el arbitraje de Walter Cruz y las asistencias de Gabriel Martínez y Sergio Santos, todos de la Liga Puneña.

Los dos pasan por un momento poco feliz, los de La Intermedia solamente cosecharon un punto producto de un empate, no saben lo que es ganar, por lo tanto están apremiados atendiendo que clasifican dos a la siguiente instancia.

Al frente la realidad de la “academia” de Ojo de Agua es similar, viene de dos derrotas consecutivas y aún no puede desplegar el juego que el técnico José Montaño pretende de sus dirigidos, porque les costó llegar a ser regulares.

La diferencia entre uno y otro equipo está en el presupuesto, Inter armó un equipo con los pibes que clasificaron en el Anual de la Liga Puneña, por lo tanto no tienen mucha experiencia, este roce les permitirá seguir creciendo a los juveniles jugadores norteños que pese a ser goleados la fecha pasada, no se hizo expulsar ninguno.

En cambio Racing tiene otro presupuesto, con jugadores que llegaron como refuerzos, otros de la zona y la conducción técnica de un entrenador como José Montaño que tiene mucha trayectoria en el fútbol del ascenso dirigiendo entre otros a Club Altos Hornos Zapla.

Pero dentro de la cancha son once contra once, eso poco le debe importar a Inter que quiere sumar la primera victoria de la temporada.

Teniendo en cuenta que son dos equipos de la zona, se espera que el “Cear” de La Quiaca tenga hoy un buen marco de público por parte de ambas parcialidades, tanto del lado de Inter como de los seguidores de Ojo de Agua.

Monterrico-La Viña

Monterrico San Vicente recibe a La Viña desde las 17 en partido correspondiente a la cuarta fecha del Regional Federal Amateurs. Las acciones en el estadio “Antonio Berruezo” serán controladas por Matías Sepúlveda y las asistencias de Héctor Ledezma y Marcos Juárez, los tres de la Liga del Ramal.

El “tabacalero” viene de lograr tres puntos importantes en La Quiaca, con la contundencia de los delanteros, Ignacio Lobo, el manejo de Juan Isa, el equipo de Mario Humberto Lobo quiere seguir de festejos en casa y ante su gente, una deuda que buscará saldar porque el primer encuentro de local perdió con Cuyaya.

La Viña llega de caer la fecha pasada y va por la recuperación. De entrada no estará Tolaba, se fue expulsado ante Santa Clara, por lo tanto el entrenador Hugo Peñaloza durante la semana probó con Mejía, el delantero marcó dos goles y venía pidiendo “pista” desde el arranque hace un par de fechas atrás. Pero no es el único cambio, ya que vuelve Sánchez en el arco, Carles irá por Luna y Languidey por Valeriano. Con los cambios el “tiburón” busca vuelve a la victoria.

Tribuna segura

MONTERRICO / QUIERE VOLVER A SUMAR DE A TRES ANTE SU GENTE.

Atlético San Pedro mañana recibirá a Atlético Talleres en el cierre de la cuarta fecha del Regional Federal Amateurs desde las 17. Se jugará en el estadio “Visera de Cemento”.

Para mañana, los simpatizantes que asistan al estadio deberán presentar el DNI en mano, ya que se aplicará el programa Tribuna Segura. El espectador que no lleve el documento no podrá ingresar. Además desde la CD del “millonario” anunciaron que no cobrarán a los periodistas.