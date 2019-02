Gimnasia quiere sumar hoy frente a Guillermo Brown

Después del cachetazo que le dio Nueva Chicago en Jujuy, el "lobo" intentará recuperarse en el Sur del país ante un duro rival. Morales Santos realizará tres cambios, dos obligados. El local no pelea el descenso, pero no viene bien y necesita recuperar terreno.

Atrás quedó la derrota con Nueva Chicago. Fue un golpe duro de digerir porque en casa Gimnasia venía invicto y había arrancado la segunda parte del torneo con una gran victoria de visitante ante Ferro.

Hoy a las 17, en Puerto Madryn, tendrá la oportunidad de volver a sonreír cuando enfrente a Guillermo Brown por la 16º fecha de la B Nacional.

El "lobo" es consciente que en la lucha por no descender sumar siempre es clave. Entonces, el objetivo está claro. Si se pueden los tres puntos, bienvenidos. Pero uno, también sirve.

El técnico Carlos Morales Santos decidió realizar tres variantes para este duelo. El siempre rendidor Diego López irá por Leonardo Ferreyra, quien fue expulsado. Gonzalo Nazario ocupará el lugar de Nicolás Caro Torres, quien se recupera de una lesión y Fabián Muñoz reemplazará a Agustín Sufi.

Con esta variante, "Jairo" podría llegar a modificar el esquema táctico, utilizando un 4-4-2 más defensivo que el habitual 4-3-1-2.

Independientemente del dibujo y los nombres, el domingo pasado los problemas se centraron en la falta de gol producto que la pelota no llega "limpia" arriba y en que cada error defensivo terminó en gol del rival.

Es cierto que cuando se pelea por no descender cuesta todo el doble. Entonces, encontrar la regularidad para no sufrir sobresaltos parece difícil de encontrar.

La cuestión de fondo pasa por autoconvencerse que se puede. Gimnasia supo estar en situaciones extremas y salió adelante.

Esta tarde se medirá con el Brown sureño, que arrancó el 2019 con dos derrotas consecutivas. Y si bien el promedio no preocupa en lo inmediato, la próxima temporada estará muy complicado.

Ante su gente buscará festejar. El entrenador Luciano Theiler, excentral de Talleres de Perico, hará ingresar a Mauro Bazán por el juvenil Matías Cupayolo y aguardará hasta último al volante Cristian García, quien se recupera de una dolencia muscular. Fabián Monserrat está listo para saltar a la cancha si no responde al 100 %. El resto será el mismo que viene de caer en manos de Defensores de Belgrano.

Gimnasia va a Madryn con la firme intención de cosechar para engordar su flaco promedio. Habrá que ver si el dueño de casa se encuentra dispuesto a ceder algo.

Santamarina volvió a ganar y respira

Nueva Chicago cayó ayer ante Ramón Santamarina de Tandil por 1 a 0, en Mataderos y por la fecha 16 de B Nacional.

El gol del conjunto de Tandil fue señalado por Fernando Telechea a los 24 minutos del segundo tiempo y de esta manera le mete presión a Gimnasia de Jujuy y Olimpo, rivales directos en la lucha por no descender.

Santamarina viene de dos triunfos consecutivos en esta reanudación de campeonato, algo que le dio aire.

Por otra parte, en el otro extremo de las posiciones, Los Andes dio otro paso en falso al perder de local, en Lomas de Zamora, por 1 a 0 frente a Agropecuario Argentino (ST 4’ Edgardo Maldonado) por lo que quedó muy comprometido con el descenso a la B Metro al marchar último en los promedios de los equipos afiliados directamente a la AFA (1.132).

En otros partidos jugados esta tarde, Ferro Carril Oeste empató con Instituto Central Córdoba 1 a 1, en Caballito. Los goles fueron convertidos por Gabriel Díaz (PT, 4m) para Ferro y Emiliano Ellacopulos (ST 40’) para los cordobeses.

Y en uno de los clásicos del sur, Temperley, de visitante, en tiempo de descuento, superó a Brown de Adrogué por 1 a 0, con el gol de Mauro Guevgeozian, de penal (ST 48’).

Por su parte, en el cierre de la jornada, Sarmiento de Junín se impuso por uno a cero a Mitre de Santiago del Estero. Villalba, a los 26 del primer tiempo, marcó el único gol que permitió al “verde” recuperar en solitario la punta del certamen.

Es que su compañero en la cima hasta el inicio de la fecha 16, Arsenal, solamente empató con Atlético de Rafaela en Santa Fe.

En tanto, hoy jugarán a las 17, Almagro vs. Gimnasia de Mendoza; a las 18.30, Independiente Rivadavia vs. Deportivo Morón y a las 21, Olimpo vs. Defensores de Belgrano.

Y el lunes cierran Quilmes vs. Chacarita Juniors.