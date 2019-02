Pedro Troglio renunció y no es más el entrenador de Gimnasia de La Plata

Pedro Troglio dejó hoy de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, luego de una reunión con el presidente de la institución, Gabriel Pellegrino, a raíz de la delicada situación deportiva del club, que pelea por la permanencia en la Superliga.

Gimnasia, que perdió 1-0 frente al líder Defensa y Justicia el sábado en el Bosque platense, está a ocho puntos de Patronato de Paraná, el último equipo que estaría descendiendo a la Primera B Nacional.

La información fue confirmada por el entorno del entrenador a NA, en el que se aclaró que la decisión fue tomada "en conjunto" entre Troglio y la dirigencia del "Lobo".

Pese a haber llegado a la final de la Copa Argentina, que perdió por penales frente a Rosario Central, los números en la Superliga no fueron los mejores: de los últimos nueve partidos, Gimnasia sólo ganó uno (ante Tigre como local) y empató el restante (con Huracán también en el Bosque).

"Como entrenador no tengo pensado irme, pero si no revertimos la situación tendremos que pensar en dar un paso al costado. No pensé en una salida pero si no ganamos no tenemos mucho tiempo", había dicho Troglio en la conferencia de prensa post derrota ante el "Halcón", el sábado.

Y había agregado: "Son muy pocos puntos los que sumamos y no me gusta. El grupo está bien, pero necesitamos ganar. El campeonato no es bueno, es muy malo".

Troglio es el tercer entrenador que abandona su cargo en el 2019, luego de las salidas de Mariano Echeverría de Tigre y Walter Coyette en San Martín de Tucumán.

Darío Ortíz, que justamente fue el DT interino de Gimnasia antes de que asumiera Troglio, se hará cargo del equipo nuevamente.