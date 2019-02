"Sentido de pertenencia"

-¿Durante la asamblea también se crearán las comisiones?

-Es así. Tendrán la misión de asesorar a la Comisión Directiva ya sea la de Campeonato, Fútbol Inferiores, Fútbol femenino y Fútsal. Así los delegados de los clubes tendrán participación desde el inicio, involucrándose en la planificación de la temporada deportiva y al mismo tiempo, la CD tendrá más tiempo para gestionar otras cosas importantes para la liga. Se trata de un reglamento consensuado con la mayoría de los clubes. Es fundamental tener reglas claras. Hubo algunas cosas ambiguas en el reglamento anterior.

-La cobertura médica es clave.

-Será obligatoria en primera y reserva. El año pasado tuvimos un par de incidentes que nos sirvieron de experiencia. Este año los clubes que hacen de local deben tener presencia médica. Hemos tenido reuniones con la gente del Same, que nos dijo que desagraciadamente no tiene los medios para brindarnos el servicio. Estamos trabajando con empresas privadas y buscando la forma, por ejemplo a través de un convenio con Atsa para que los chicos del último año nos preste asistencia en los partidos de inferiores. Estamos dando un primer paso. La liga mueve más de 4.000 deportistas.

-Con este nuevo reglamento está claro que la idea es no dejar ningún cabo suelto para que no se repita del inconveniente del año pasado cuan do a Cuyaya se le quitaron puntos por no pagar y perdió el título.

-Como te dije, cuando asumimos teníamos la competencia a la vuelta de la esquina y tuvimos de comenzar con la reglamentación de años anteriores. Nos sirvió de experiencia para mejorar y dimos algunos pasos claves como ser la función del veedor que impusimos en divisiones inferiores. Fue saludable porque nos llegó la información de primera mano y no por terceros. Apuntamos a las clases formativas, infantiles e inferiores, para mejorar y los chicos se acerquen a jugar de forma federada.

-Y el tema de inferiores es todo un desafío.

-Es un desafío, coincido. Es que existen competencias que no son federadas y hoy por hoy tienen mejores condiciones que nosotros. Entonces debemos trabajar duramente en clubes para darle contención a los chicos. Buscar motivación y generar sentido de pertenencia en cada uno de los clubes. Así se continuará con la cadena, surgido de la cantera hasta llegar a la primera división. Tiene que ser normal dentro de una institución. Estamos convencidos y fue la premisa de este grupo de personas que manejamos la liga es trabajar a full en las clases formativas.

-Seguir sumando clubes sería positivo.

-Por supuesto. El año pasado se incorporaron cinco clubes, de los cuales uno abandonó en septiembre. Fue deportivo San Pablo que al haber un cambio de dirigentes y al arrastrar multas por no presentación, supimos entender la situación. Es algo que no queremos que sucede ahora.

-Es "requisito obligatorio" para los eventuales nuevos clubes contar con un buen semillero.

-Principalmente estamos proponiendo que tengan fútbol infantil más las cuatro divisiones inferiores y este año vamos a agregar en forma obligatoria la reserva en el fútbol femenino. Con el paso de tiempo sumaremos a las chicas de menor edad también para formar las divisiones inferiores. Será un esfuerzo importante entre todos.

Los árbitros y Copa Jujuy

Juárez, al ser consultado sobre el buen número de árbitros que se preparó y formó en la liga la temporada pasada, se mostró orgulloso y confirmó un rumor que venía circulando en el ambiente liguista.

“La Escuela de Arbitros y la Comisión Neutral de Arbitros están trabajando fuertemente. Las pruebas físicas del Curso Nacional se realizaron en San Pedro y este año propondremos, si Dios quiere y algunas gestiones nos dan resultados, podemos ser sede del Curso Nacional de Arbitros que nos daría un respaldo importante a la Escuela para seguir atrayendo a gente. Y crecer.

Sobre por qué creía que hubo en cambio respecto a años anteriores, donde había pocos referís dirigiendo, el dirigente fue cauto. “De años anteriores no puedo hablar porque no tengo conocimiento de causas. Somos conscientes que con la mayor cantidad de competencia incorporada, como el torneo infantil y el fútbol femenino, necesitamos más árbitros. Y de esta manera hubo un acceso más rápido a dirigir. Antes entrenaban y entrenaban, costando saltar a la cancha. Los chicos fueron creciendo y llegaron a debutar como asistentes en primera. Además trabajamos con el Sadra y además no existe la división que existía antes. Todo suma. Al mismo tiempo varios muchachos están controlando encuentros del Regional Amateur y nos llega de satisfacción”.

Finalmente, “Bocha” Juárez habló de la Copa Jujuy. “Fue un éxito. Realmente a nosotros nos sumó no sólo en lo económico para darle una mano a los clubes, sino también en la competencia en sí, algo que siempre buscamos. Además tuvimos buenos marcos de público. Hacía mucho tiempo que no veía a La Tablada, como sucedió en cuartos y semifinales. Esperamos que la nueva edición sea igual de exitosa. Tuvimos que sortear algunos problemas en la programación porque fue la primera experiencia. En un primer momento se planificó jugar entre semana, pero después por las expectativas que generó, pasó para los domingos. Pero hubo que modificar los programas como en las otras ligas también. Pero en la nuestra el problema principal es que hay en un solo escenario, donde ocho clubes hacen las veces de local”, cerró.