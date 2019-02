"Los padres deben hablar con sus hijos para evitar el Grooming y no aislarlos"

-¿Cómo suelen darse los casos de Grooming?.

-El Grooming es el acoso sexual virtual a niños y adolescentes. Esto puede darse a través de una persona mayor que se contacta por redes sociales con ellos y a veces se hace pasar por alguien de su misma edad para generar confianza y a través de engaños solicitarle fotos o videos. Entonces, el adolescente accede pensando que es una persona de su edad, ya que esta puede presentar en su perfil una foto de adolescente.

Una vez que el adolescente accede y envía una imagen o lo que sea, este pierde el poder de lo que envió porque no sabrá qué hará la otra persona con eso. Después la comparten con amigos y empiezan a hacerla viral. Al pasar eso, a veces por miedo o vergüenza, el chico sigue mandando contenidos y entra en un círculo vicioso. Cuando este problema se limita al espacio digital, como envío de fotos íntimas o grabación de contenidos de la cámara web, el menor puede llegar a sufrir traumas psicológicos y hasta puede llegar a violarse su privacidad si los contenidos son publicados por el adulto.

En caso que se concrete un encuentro cara a cara, las consecuencias podrían ser ya de carácter físico, pudiendo llegar incluso al abuso sexual. En Argentina esto está penado por la ley y es importante que la población sepa que en la provincia hay una ong que se preocupa por este tema y que busca ayudarlos.

-¿Qué recomendaciones deben tomar los padres ante estos casos?

-Cuando los padres detectan que su hijo está enviando algún contenido a una persona mayor, lo primero que hacen es quitarles el teléfono o aislarlos, pero no es lo mejor porque eso no impide que el joven le pida prestado el celular a un amigo o vaya al ciber para tener nuevamente acceso a internet. Por esa misma situación nosotros les recomendamos a los padres que hablen con sus hijos y le expliquen el por qué. Algunos no saben y naturalizan el hecho sosteniendo que es algo normal que hacen algunas personas.

-¿Cómo surge la ong Grooming Argentina?

-Grooming Argentina fue creada en 2013 de la mano del doctor Hernán Navarro de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de trabajar fundamentalmente sobre tres ejes basados en la prevención, concientización y erradicación del Grooming en el país. A nivel nacional la ong está conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales destinado a tratar este flagelo. Además Grooming Argentina trabaja junto a organizaciones públicas, privadas, organismos de cooperación internacional, diseña e implementa iniciativas que promueven el cumplimiento de los derechos de la niñez en el tratamiento de este delito. En la provincia la ong está compuesta por profesionales, docentes y comunicadores sociales. Venimos brindando varios talleres en instituciones educativas y el Sindicato de Luz y Fuerza en sede capital y San Pedro.

-¿Las personas pueden formar parte de la ong?

-Los voluntarios podrán unirse a voluntarios@groomingargentina. org. Allí las personas deben enviar un mensaje diciendo que se quieren unir y luego se le solicitará una serie de requisitos, entre ellos un contrato que luego deberán firmar para puedan unirse a la causa y ayudar. Aquellos que deseen recibir asesoramiento podrán ingresar a contac to@groomingargentina.com. El voluntario será capacitado en estos casos. Además tenemos una aplicación para Android y Iphone llamada "Gap", las personas pueden descargar y les servirá para realizar una denuncia en cualquier horario y desde cualquier punto del país. También se puede ir a la Policía si llega a detectar este tipo de casos.

-¿Tienen programadas actividades para este año?

-Este año vamos a tratar el Sexting (envío de fotografías en carácter sexual) y la pornografía infantil, y una agenda mucho más amplia.