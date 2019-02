A Zapla sólo le sirve la victoria esta noche

Altos Hornos Zapla no tiene margen para el error. Los números no lo favorecen para nada y su presente futbolístico, tampoco. Pero los muchachos no piensan bajar los brazos. Confían y se tiene fe.

Debido al Carnaval, la Policía de la Provincia no pudo garantizar la seguridad para ayer y por eso hoy a las 21, en el "Emilio Fabrizzi" de Palpalá, recibirá a Juventud Antoniana por la cuarta fecha de la reválida del Torneo Federal A.

La derrota en manos de Crucero del Norte dejó al "merengue" en el fondo de la tabla de la Zona 4 y con el descenso acechando.

Las acciones serán controladas por el tucumano Nelson Bejas, acompañado por Hernán Salado Paz y Leila Argañaraz.

Con un triunfo, Zapla podrá escalar posiciones y dejar bien abajo a San Martín de Formosa, que tiene jornada de descanso.

En realidad, da la sensación, la lucha por evitar la perdida de la categoría estará entre los litoraleños, los palpaleños y los "santos" salteños.

Entonces, conseguir la victoria esta noche es fundamental para seguir alimentado el sueño de permanencia. Es cierto que los números no acompañan ni el presente deportivo, ya que sobre 9 puntos en disputa sólo sumó 1 y así se hará imposible zafar.

El tema es que debe comenzar a cambiar ya. No importan los nombres ni los esquemas que tenga pensando implementar el técnico Roberto Saucedo. Lo importante es barajar y dar de nuevo, arrancando hoy.

El hincha, pasional, se siente defraudado. Pero comete un grave error al no acompañar este proceso. Los muchachos, con errores y virtudes, son los que deberán sacar adelante al club en el certamen afista. Y ellos lo saben. Apoyarlos es clave. Basta de renegar por las redes. Es momento de decir presente y alentar.

Zapla se juega hoy más que una final y anhela no estar solo en esta patriada contra Juventud, donde habrá lugar para equivocaciones ni errores.