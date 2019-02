Eligieron a representantes de la comunidad Lgbtiqp

Tras haberse coronado mister gay 2019, Nahuel Zurita, de 21 años, contó parte de su historia personal que de alguna manera refleja lo que acontece en la comunidad Lgbti de Jujuy.

También resultaron elegidos Camila Iriarte (miss less), y Joaquín Sala (virrey mister gay). La elección fue organizada por Tasha Flower.

Dijo que se presentó en la elección realizada el 9 de este mes, para visibilizar a un colectivo, que componen gays, transexuales, bisexuales y lesbianas, que pelea por sus derechos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Zurita dijo que está orgulloso de integrar la comunidad Lgbti y de ahora representarla de alguna forma. "Hace poco le conté a mi familia y fue difícil. Es difícil para una madre cuando sus dos hijos son gays, mi hermano también lo es. Cuando le dije que me presentaba no me dijo nada, salvo me deseó suerte. Mi mamá asimiló y entendió por mis otros parientes. No me costó nada a mi asimilar lo que siento", expresó Nahuel.

"Hace dos años estaba con mi novio hablando en la plaza Belgrano, sin estar tomados de la mano. Al frente estaba un señor y nos empezó a atacar arrojando cosas y diciéndonos degenerados, y no estábamos haciendo nada. Desde ahí nunca ando de la mano con mi pareja", añadió sobre su situación.

Nahuel trabaja en un restaurante, donde la relación laboral es buena, acotando que desea lo mismo para todas las personas de su condición.

Tras su elección, dijo que el trato que recibió es lo mismo que pasa en otras situaciones similares. "Desde afuera se ve mucha rivalidad, cuando fui elegido, muchos me felicitaron y otros lo tomaron mal. Gente que no conozco no lo tomó bien. Entonces me parece que si somos una comunidad y estamos pidiendo respeto de la parte de afuera, debemos respetarnos entre nosotros, sino tenemos eso, creo que no podemos pedir nada", manifestó Zurita.

Dio a conocer que participará de elecciones próximas a realizarse en Córdoba, Salta y aquí en Jujuy. La primera en que representará a Jujuy será en la elección regional del NOA, conocida como "Rey de Reyes", que se hará en Salta.

Miss tomboy

Otra categoría que se eligió en el certamen fue la de miss tomboy, mujer que toma por completo el rol masculino, en la que hubo muchas participantes.

Camila López, de 18 años, fue quien ganó. Dijo que "yo tengo mi pareja y no nos hacemos problemas. Hay gente que habla, sí. Pero ella y yo no le damos importancia a lo que diga la gente respecto de nosotros. Andamos de la mano como una pareja normal".

"Tengo muchos amigos y mi familia respeta lo que soy. Desde chica les conté de esto. En el colegio tengo muchos amigos y me respetan tal y cual soy. Hasta el momento nadie me discriminó, muchos comprenden como soy", añadió.

En su caso, demuestra más seguridad y confianza al mostrarse tal como es, y pidió a la gente apoyar y comprender a la comunidad Lgbti.

Coincidió con mister gay que hay más "aceptación y entendimiento" de la gente, aunque también pidió más respeto a todos.

La elección se hizo en el salón de una finca ubicada en barrio Chijra, y abarcó las categorías mister gay y su virrey, miss tomboy y miss less.

Muchos nervios había en los participantes, que debieron desfilar ante un jurado. Los ganadores representarán a Jujuy en elecciones a nivel nacional.

Zurita afirmó que "saqué valor para presentarme y tuve el apoyo de mis amigos y familia. Creo que lo que más me importa es su apoyo y opinión, gracias a ellos tuve el valor para presentarme".

En tanto que miss tomboy también agradeció a su familia, "que estaba muy contenta porque me presenté, al igual que mis amigos y mi pareja, ella me ayudo a vestirme", expresó.

Cabe señalar que esta elección se hace desde hace seis años.