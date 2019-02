Nación planea convenio de reciprocidad sanitaria con Boliva

En el Gobierno nacional planean un convenio de reciprocidad sanitaria con Bolivia, según publicó ayer el diario Perfil.

Para el secretario del área Adolfo Rubinstein, se debe avanzar en convenios de reciprocidad a nivel nacional. El caso del músico jujeño Manuel Vilca, quien se accidentó en Bolivia y debió pagar casi 10 mil dólares para recibir asistencia médica, y el del arquitecto tucumano Maximiliano Conca, quien sufrió un infarto en Chile y debió abonar $650 mil antes de abandonar el Hospital Naval de Viña del Mar y ser trasladado a la Argentina, reavivó el debate por el cobro en la atención médica a los extranjeros no residentes en el país.

Consultado por el citado diario, Rubinstein se mostró a favor de avanzar en acuerdos de reciprocidad en materia sanitaria con países limítrofes (hasta el momento solo existe con Chile). De hecho, adelantó que probablemente el próximo viernes haya una reunión con autoridades de Bolivia para empezar a trabajar en un convenio de reciprocidad, para garantizar la gratuidad de la atención en hospitales públicos, especialmente en casos de emergencias médicas y ante determinadas urgencias. "Es bueno que nos sentemos y pensemos cómo financiamos los servicios de salud. En el caso de los extranjeros no residentes, si tenemos o no que arancelarlo. La realidad es que en todo el mundo si vos sos extranjero, te cobran. Incluso en los países que tienen cobertura universal o sistemas más progresistas, te cobran", sostuvo Rubinstein. "No hay salud gratis. Aún cuando el paciente en el sistema público no paga directamente de su bolsillo, esto no quiere decir que sea gratis. Lo pagamos todos con nuestros impuestos, aportes y contribuciones de trabajadores a la seguridad social y, en el caso de las prepagas, del bolsillo con una cuota voluntaria", agregó el funcionario, quien además remarcó que el gasto de Argentina en salud es alto: casi un 10% del PBI.

Luego que en esta provincia se aprobara un sistema de cobro de seguro a los extranjeros no residentes, para Rubinstein Jujuy está en su derecho a hacerlo. "Nosotros lo que no podemos es discriminar la atención a extranjeros. Nosotros tenemos que atender a los extranjeros independientemente de su condición, si son o no residentes, estén legales o ilegales, están o no de paso, nosotros tenemos que atenderlos, y eso es parte del derecho de cualquiera de recibir atención médica. Lo que no está digitado es si esa atención debe ser gratuita. Y eso es potestad de las provincias", afirmó.

"Lo que sí me parece es que tenemos que llegar a definirlo a nivel nacional. No estaría bueno que Jujuy haga una cosa, Comodoro Rivadavia otra, esto puede llegar a ser caótico. Hay que pensar en una ley nacional de salud y empezar a poner blanco sobre negro este tipo de cosas. Esto se tiene que definir a nivel legislativo". De hecho, diputados de Cambiemos presentaron el año pasado en el Congreso un proyecto de ley para cobrarles el acceso a la salud y la educación a los extranjeros que quedó "cajoneado" en Diputados. La iniciativa del legislador radical Luis Petri había generado voces a favor y en contra en el oficialismo, por lo que nunca se trató en la Comisión de Salud y no obtuvo dictamen. Pero podría estar en la agenda parlamentaria de 2019.