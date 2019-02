Repusieron placa en honor a Adriana Zambrano

Repusieron la placa en memoria de Adriana Zambrano, víctima de violencia de género en el 2008. La misma fue emplazada al lado del primer banco rojo de la provincia, para concientizar sobre las alarmantes cifras de femicidios.

En la plaza central Altos Hornos Zapla, se realizó un sencillo pero emotivo acto, en el cual se repuso la placa en homenaje a Adriana Zambrano, víctima de violencia de género en el año 2008 en la ciudad de Palpalá.

Estuvieron presente familiares y allegados a la víctima, entre ellas sus hermanas, su madre y el concejal Fabián Rodríguez, quien se refirió a las políticas de estado fijadas para la lucha contra este flagelo.

"Muchas veces las politicas del Estado no son compartidas por los otros poderes, como el Poder Judicial. Y en muchos casos por la Policía, en donde las mujeres se acercan a hacer la denuncia y los efectivos policiales no toman este hecho con la gravedad y la seriedad que deberían. Y así terminan ocurriendo estos casos en donde tenemos que perder una vida", dijo.

El edil expresó que "la política de estado tiene que tomar medidas más profundas dentro de esto y el tema de la visibilización tiene que ser hecho desde la casa. Nosotros tenemos una ciudad muy machista y muy patriarcal, en la cual tenemos que empezar a cambiar el concepto desde pequeños y desde la casa" dijo a la vez que lamentó el hecho de vandalismo que sufrió la primera placa en memoria de Adriana Zambrano, por cuanto son episodios que solo dañan a la comunidad y a la familia de la victima.

Mercedes Zambrano, hermana de Adriana Zambrano, explicó que en esta oportunidad se colocó una placa de mármol, ya que en el 2018 la placa de acrílico fue sustraída.

En torno al caso de Adriana Zambrano, dijo que es uno de los tantos casos impunes en la ciudad de Palpalá ya que "al asesino de mi hermana le dieron solamente 5 años, de los cuales cumplió solo 2 años y medio, y no hubo justicia. En ese año no existía la palabra femicidio y por falta de agravantes, no se la consideraba pareja y hoy en día un crimen como este le dan cadena perpetua",

El hombre declarado culpable por la muerte de Adriana Zambrano actualmente goza de libertad "incluso puedo decir que está prófugo de la Justicia, donde tiene una causa con la nueva esposa, hay una denuncia hecha por violencia de género y este señor está prófugo, con código rojo", dijo Mercedes Zambrano.

Visibilizar la problemática

La hermana de Adriana Zambrano señaló que su intención es visibilizar la problemática de la violencia de genero. "Es muy importante que la mujer denuncie, que se sienta contenida. Estamos recordando y respaldando a las mujeres que les toco pasar por esta situación, que es un flagelo dentro de nuestra sociedad".

Mercedes Zambrano dijo que además buscan dar contención "a los familiares de víctimas que se quieran acercar, yo los puedo asesorar", y agregó que pertenece al grupo "Atravesados por el Femicidio" en Buenos Aires, donde se reúnen personas y familiares de víctimas de todo el país en general. "Nos apoyamos porque tenemos algo en común, en nuestra familia hay una menos", dijo.

