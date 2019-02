El dólar se acercó a los 40 pesos por la baja de tasas

En una rueda de escaso volumen, el dólar retomó la tendencia alcista y se acercó a los 40 pesos, luego de que el Banco Central aplicara el viernes una suba en la tasa de las Letras de Liquidez (LELIQ) por primera vez en un mes y medio.

El analista financiero e inversor Christian Buteler advirtió que ante el feriado en los EEUU "es un día que no podemos tomar como referencia por tratarse de una jornada con poco volumen". Este lunes Wall Street permaneció cerrado debido al Día del Presidente en Estados Unidos, por lo cual se limitó la magnitud de lo negociado tanto en lo local como en el resto de los mercados.

Entre los factores alcistas, Buteler apuntó que "obviamente esta fuerte baja de tasas iba a empezar a impactar en el mercado en la primera quincena de febrero", a la vez que consideró "importante que hoy en el mercado de Brasil está subiendo" un 0,8% la divisa de EEUU, a 3,73 reales.

Buteler dijo a Infobae que "el valor de la inflación conocido el viernes hizo que quede lejos esa baja de la tasa de política monetaria, no seguida por la inflación", mientras que "muchas tasas del sistema financiero queden cerca del rendimiento negativo, pues al final de cuentas para el inversor son los plazos fijos la referencia que se tiene que seguir, junto con las LETES, más que las LELIQ".

Pablo Castagna, director de Portfolio Personal Inversiones, señaló que "los fundamentos apuntan a que el ajuste en el tipo de cambio en las últimas semanas no debería ser un factor de preocupación, en un marco en donde se mantiene la visión de una apreciación del peso -dentro de una 'película' en la que sobrarían dólares y faltarían pesos-. No obstante, hay otras causas de volatilidad. Aquí, juega –y jugará- el escenario político y cómo se vaya conformando a medida que nos acerquemos a las elecciones".

El dólar se ofreció en el segmento mayorista a $38,80, con ganancia de 18 centavos. El billete verde para bancos y empresas volvió así a ubicarse en el nivel de finales de diciembre último. La semana pasada el tipo de cambio minorista acumuló un aumento de 2 por ciento.

El monto operado en la plaza interbancaria alcanzó los USD 140,7 millones, la quinta parte de lo negociado en las últimas ruedas.

A su vez, se mantuvo dentro de la zona de no intervención dispuesta por el Banco Central que este lunes tiene un piso de $38,345 y un techo de 49,623 pesos. Para el martes el piso se elevará a 38,372 pesos.

Christian Buteler observó como esperable la dinámica del tipo de cambio después de semanas en las que "el dólar operó al piso de la banda" y en momentos en que "algunos inversores a este valor prefieren dolarizar carteras mientras más nos acerquemos a las elecciones".

Pablo Castagna aportó que "operar por arriba de este nivel o el que vaya marcando el ajuste diario" de la zona de no intervención "sería una posibilidad, que no tiene por qué traducirse directamente como dato peligroso o anticipar una aceleración en la devaluación". Y recordó que "en diciembre y noviembre pasado, sin ir más lejos, el tipo de cambio operó en promedio 3% por arriba del piso".

El dólar cotizó a $39,80 en el promedio de bancos del microcentro porteño.

Este lunes el Banco Central llevó a cabo la licitación de LELIQ a siete días de plazo con alza marginal de los rendimientos, por encima de 44% anual en promedio.

El BCRA de ese modo puso en marcha la segunda suba en seis semanas, período en el cual la demanda estuvo deprimida y el dólar se encontró fuera de la zona de no intervención.

A partir de abril, el stock de LELIQ no podrá exceder al patrimonio neto de los bancos o dos tercios de los depósitos realizados en cada entidad por el sector público y privado no financieros -lo que arroje un saldo mayor-, lo que podría producir un impacto sensible de liquidez en el sistema financiero en las próximas semanas.