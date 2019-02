El Frente Renovador presentó un proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años

El bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, el espacio político que conduce Sergio Massa, presentó este lunes un proyecto para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal y le reclamó al gobierno nacional que impulse su tratamiento en las dos cámaras del Congreso de la Nación.

El texto, extenso, que se entregó en una simple tarjeta con un código QR para descargarlo, contiene algunas modificaciones al Código presentado tres años atrás por el entonces diputado nacional y ahora precandidato a presidente. Incluye penas de cumplimiento efectivo que en el caso de la cadena perpetua tiene un mínimo de 50 años que puede revisarse y ampliarse hasta un máximo de 100. Hay 13 agravantes entre los que se cuentan la tenencia de armas, pegarle a un jubilado, a un médico, a una maestra o a un bombero. Entraderas, salideras y robo con vehículos, si se aprobara, serían castigados con hasta 14 años de prisión para el caso de los motochorros y hasta 25 años de cárcel si estuvieran armados.

"Este año vamos a trabajar para que los ciudadanos cuenten con un código que los proteja y que tenga a los tres actores en materia penal: el Estado, la víctima y el victimario", sostuvo la jefa del bloque, Graciela Camaño, durante una conferencia de prensa brindada en la Cámara de Diputados. Se mostró sin embargo desesperanzada: "Lamentamos haber tenido unas vacaciones tan largas", se excusó en el inicio de la conferencia, y prometió "trabajar para que el Congreso funcione" tras advertir que "el Ejecutivo no tiene necesidad de legislación".

El proyecto del código es el mismo que Massa presentó en el 2015 en la Cámara y que aún no fue tratado por los legisladores. "No nos extraña que el gobierno de Macri no haya querido tratar el código que trajimos. Esta fuerza política fue la que participó, junto al kirchnerismo, en el código penal de (Eugenio) Zaffaroni", destacó la diputada peronista acompañada por 12 diputados y diputadas y dos especialistas, Diego Gorgal y Ramiro Gutiérrez.

"Dejemos de mirar para el costado y de decir que un juez es garantista. Porque si no le damos los instrumentos para que la Justicia actúe de una determinada manera, no esperemos recoger los frutos", reclamó Camaño. Y agregó: "Tenemos que dar este debate de cara al proceso electoral".

"Por falta de vocación y de voluntad política el Gobierno sigue haciendo anuncios publicitarios en temas de seguridad", continuó Camaño sobre la falta de sesiones extraordinarias durante febrero y los proyectos que aún el Ejecutivo no envió al Congreso. Incluso junto a Gorgal acusaron al Ejecutivo de "manipular" estadísticas sobre inseguridad.

Detrás de ellos, dos pantallas gigantes rotaban consignas sobre lo que llamaron "Código Justo": necesitamos proteger a los argentinos, 7 leyes que castigan todos los delitos, Proteger a la víctima, Castigar el delito de corrupción, Prisión perpetua para el narcotráfico y los violadores.

Al respecto, Gutiérrez dio algunas especificaciones: "En este código la pena se cumple", dijo con énfasis y un libro en la mano. Explicó que hay penas "durísimas" para reincidencia y que la cadena perpetua se sube de 35 a 50 años. Además se habilita al juez para agregar años de cumplimiento en cárcel, en instituciones terapéuticas o con medidas de educación y desintoxicación: "Si el juez entiende que no está en condiciones de volver a la vida común, se puede extender hasta un máximo de 100 años", explicó, y citó como casos a los narcotraficantes y violadores. "La víctima va a saber que cuando es a perpetuidad es a perpetuidad para el irrecuperable, sepan los violadores que están en problemas", remarcó.

El Código establece la edad de imputabilidad en 14 años, "la más razonable de la región" según Gutiérrez, quien cuestionó al oficialismo por proponer un régimen penal que "trata a los menores con algodón para que no se paspen".

Respecto a la tenencia de drogas, el Código respeta el fallo de la Corte en los casos de consumo personal, pena la tenencia para acopio y también la comercialización.

Ante la pregunta sobre la despenalización del aborto, que se trató el año pasado en ambas cámaras, Camaño, que votó en contra y el Frente Renovador votó dividido como todos los bloques, respondió: "Lo vamos a debatir".