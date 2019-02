Gloria Carrá formó parte del elenco de la exitosa tira Patito feo y fue compañera de Juan Darthés. La actriz realizó duras declaraciones contra su colega y respaldó a Thelma Fardin, otra de las actrices que trabajaba en esa ficción y lo denunció por haberla violando durante una gira en Nicaragua.

"Yo trabajé dos años en la tira y mi hija (Ángela Torres) también compartió con él. La conozco bien a Thelma y a todos esos chicos. Cuando me preguntaron sobre Juan, dije la verdad. No tuve problemas con él. Nunca me hizo ni insinuó nada, pero eso no quiere decir que no lo haya hecho con otras. Confío en lo que denuncian las chicas, les creo. Seguramente, yo no le gustaba. Además, en ese momento yo pisaba muy fuerte y mi trayectoria ya era larga. No se iba a meter conmigo, prefirió meterse con una nena", dijo Carrá.

La ex de Luciano Cáceres aseguró en una entrevista con TN Show que le pareció correcto la actitud que tuvo el Colectivo Actrices Argentinas en brindarle un gran apoyo a Thelma durante todo este proceso: "Lo que las chicas hicieron con Thelma estuvo muy bien. Trabajaron mucho, investigaron previamente. No fue algo improvisado, estuvieron presentes y se informaron".

Cuando le preguntaron cómo describiría a Darthés, la mamá de Ángela Torres contestó: "Me parece asqueroso, repugnante, andá a saber cómo operaba. Todo lo que pasó me movilizó como mujer en muchos aspectos". Y reveló que empezó a revisar su historia, cosas que le pasaron y lloró mucho. En particular, se dio cuenta de que le habían pasado situaciones feas, especialmente relacionadas a sus parejas.

Una experiencia traumática que vivió fue cuando fue abusada a los 18 años. Hasta el momento, no pudo realizar la denuncia. "Me gustaría accionar y denunciar, pero todavía no me siento segura —admitió Gloria—. Tengo la necesidad de hacerlo, pero antes necesito hablar con algunas personas. Eso requiere de mucha energía y que esté muy bien parada. Lo que va a venir después de la denuncia va a ser grande y no sé si puedo afrontar eso ahora. Pasaron muchos años y lo sigo tratando en terapia, en algún momento voy a dar el paso".