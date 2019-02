Dos empresas siguen sin cumplir el acuerdo salarial

Ayer no hubo avances en reunión conciliatoria, por lo que nuevas medidas de fuerza amenazan al servicio urbano.

El conflicto en el transporte urbano sigue sin resolverse, ya que dos de las cinco empresas que están a cargo del servicio no habrían cumplido con el pago de parte de la deuda salarial que mantienen con sus trabajadores, como sí ocurrió con las otras tres compañías.

Ayer hubo una nueva reunión en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia, dentro de la conciliación obligatoria que dictó esa cartera por este conflicto que dejó sin colectivos por dos días a miles de usuarios que tienen el servicio en esta ciudad y los alrededores, como Palpalá y Yala.

De la misma tomaron parte autoridades de esa cartera, representantes del gremio UTA, delegados y empresarios, en la que no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se decidió un cuarto intermedio hasta el próximo martes, día que nuevamente se reunirán las partes.

De acuerdo a lo que trascendió, si hasta ese entonces las dos empresas que todavía no cumplieron lo acordado -pese a lo que había informado en un primer momento la UTA Jujuy- de abonar parte de la segunda cuota del SAC 2018 y una diferencia salarial, el gremio podría retomar las medidas de fuerza, afectando nuevamente a miles de usuarios, en especial trabajadores.

Cabe señalar que los trabajadores nucleados en UTA realizaron medidas de fuerza el lunes y martes últimos, por lo que el servicio de transporte público urbano se paralizó totalmente, provocando serios perjuicios no solo a los usuarios sino también en la atención de oficinas públicas y comercios.

Cabe señalar que en un primer momento las empresas justificaron el no pago del aguinaldo a sus empleados, porque no estaba garantizado el pago del subsidio que reciben para cumplir el servicio. El Gobierno provincial señaló que pese a que Nación recortó el mismo, con sus recursos afrontará el mismo, pero la respuesta no satisfizo al sector.