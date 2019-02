El Kpop mostró que gana cada vez más adeptos en Jujuy

La ola del Kpop en Jujuy cobra fuerza. Durante la tarde de ayer quedó patente con la multitud que se dio cita en la plaza Belgrano convirtiendo en un éxito el primer "Kpop in Public" de la provincia.

Coincidencia. En la tarde de ayer frente a la Catedral tocaba una banda de sikuris, en la plaza había Kpop y se hacía la marcha verde.

La marejada no es nueva, los profesores de las academias participantes: Kingdom, Knowing Dance y San Family dan cuenta de que tiene años de trayectoria.

Pero ahora están creciendo a un ritmo inusitado y se pliegan tanto niños como adolescentes y jóvenes.

Una clara muestra de su buen momento fueron las atestadas funciones de cine del "BTS World Tour Love Yourself in Seoul" del afamado e icónico grupo coreano que se proyectaron en diciembre y enero pasados con lleno total.

Y en la víspera sumaron un nuevo capítulo en la "conquista" de la provincia. Las tres academias organizadoras, que se identificaron con los colores rojo, azul y violeta, transformaron la plaza central capitalina en un escenario urbano para difundir el ritmo coreano que adoptaron como un verdadero estilo de vida.

Vale preguntarle nomás a los padres, tíos, abuelos y amigos en general que "hicieron hinchada" a viva voz y acompañaron cada una de las presentaciones. Ellos saben de esos flequillos coloridos, remeras, pines y mochilas con las fotos y logos de los grupos favoritos. Pero también de los ensayos permanentes, la construcción y deconstrucción de coreografías y poses para que la perfección que el Kpop imprime en su estética sea una realidad.

"Kpop Space 2019"

Tras haberse concentrado en inmediaciones de la glorieta, los bailarines y el público avanzaron por las veredas en dirección al monumento al General Manuel Belgrano.

Allí poco antes de las 18 comenzó un random ("son canciones aleatorias que el que sabe las coreografías entra para bailar", comentaba una de las entusiastas participantes) con canciones de BTS, Pentagon, Twice, Black Pink, IU y muchos otros.

Después las presentaciones se dividieron en bloques, como no podía ser de otra manera precedidas por los gritos de aprobación de los fanáticos, que constituyen un elemento infaltable en cada cita.

Y ahora para los que saben. En los bloques pudieron apreciar: 2 en1 Falling, Love, Monsta X, Shine Forever, Hello Venus, Mysterius, Mamamoo, BTS Idol, Twice Yes or Yes, NTC Boss CLC, Hogbgoblin, Laboum What about you y Jennie Solo y más.

Ni la lluvia que cayó de a ratos los movió de su lugar. A ninguno. Y sin duda redoblarán la apuesta cuando todo se suba a las redes y la ola se haga gigante.