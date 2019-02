"Memo Vilte y su familia no son dueños de las tierras"

El pasado miércoles, el Gobierno provincial emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8.606 mediante el cual declara el Cerro de Siete Colores y el Paseo de los Colorados como "Monumentos históricos naturales" y ordena la expropiación de los terrenos que los circundan. En el documento se menciona como propietarios de esas tierras a la familia de Memo Vilte, afirmación que fue desmentida por Claudia Vilte, quien aseguró que las tierras pertenecen a los tíos del artista quienes tienen la posesión de los terrenos. Además, dijo que de expropiarse ese sector, no aceptarán dinero alguno.

Las tierras en disputa corresponden a la Finca El Reparo, donde se encuentran el Cerro de Siete Colores y Los Colorados.

La disputa por estas tierras es de larga data. Y es que están en juicio desde hace 12 años, momento en que la familia de Memo Vilte inició acciones legales contra sus propios familiares exigiendo la herencia de ese sector llamado Finca El Reparo, dentro del cual se encuentran el Paseo de los Colorados y el Cerro de Siete Colores.

DENUNCIA/ JUSTINA, CLAUDIA Y PLANTILA VILTE EXPUSIERON LA SITUACIÓN DE LAS TIERRAS DE PURMAMARCA.

Tras enterarse que las tierras serán expropiadas por el Gobierno, Claudia Vilte, quien es sobrina de Memo, en diálogo con El Tribuno explicó que los terrenos en cuestión no le pertenecen al folclorista, sino que los herederos son sus tíos Plantila Vilte, Justina Delma Vilte y Luquesio Vilte, por cuanto esa porción le pertenecía a su madre, Serafina Paredes de Vilte.

Según dijo "si bien todos somos descendientes de Tomasina Vilte, cada familia recibió su parte de herencia. La familia de Memo es dueña de Guanta y Suchuguaico, y mi familia heredó la Finca El Reparo dentro de la cual está ubicada en Cerro de Siete Colores y el Paseo de Los Colorados. Nosotros tenemos toda la documentación que nos respalda, boletas de impuestos pagados además de la posesión de 200 años".

La mujer sostuvo además que, al morir su abuela Serafina Paredes de Vilte, inmediatamente la familia del artista inició un juicio que ya lleva cerca de 12 años sin resolverse. "A lo largo de todo este tiempo hubo muchas instancias, pero nunca pudieron demostrar que las tierras les pertenecían. De hecho presentaron testigos falsos que incluso fueron detenidos; tampoco conocen el lugar, no saben nada de la finca, además de que nosotros tenemos la llave, los puesteros, tenemos animales, conservamos las casas de piedra y barro que hay ahí, es decir, no sé porque hasta ahora no se resolvió este juicio, pareciera que está cajoneado", dijo Claudia Vilte.

No se oponen a la expropiación

En relación a la expropiación del terreno, aclaró que ellos no se oponen a que el Gobierno lo haga, pero dejó en claro que no permitirán que se le pague a Memo Vilte ni a su familia, porque ellos no son dueños. "Nosotros no queremos esa plata, si el Gobierno quiere expropiar que lo haga, pero en el decreto emitido se está reconociendo a Memo y a su familia como dueños cuando no es así. El Gobierno debería saber que ante todo, esas tierras están en juicio, y que si van a expropiar no les tiene que pagar 40 millones de dólares a ellos y a nosotros tampoco; nosotros lo único que queremos es que el lugar quede como está y que se respete la voluntad y el nombre de Petronila Vilte y de mi abuela Serafina Paredes de Vilte", remarcó.

El predio tiene una extensión aproximada de unas 15 mil hectáreas, que estarían valuadas en 40 millones de dólares.

“Es una lástima que actúen así”



LOS COLORADOS/ EL PASEO TURÍSTICO SERÁ EXPROPIADO POR UN DECRETO EMITIDO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL.

Por su parte, Plantila “Lita” Vilte, quien es tía de Claudia Vilte, a sus 90 años de edad recuerda cada lugar de la finca donde vivió gran parte de su vida y se mostró sorprendida y triste por la actitud de Bebo Vilte, padre de Memo. “Realmente no puedo entender, es raro que estas personas quieran hacerse dueños si no lo son. Tengo muchos recuerdos de toda esa zona, y es una lástima la actitud de Bebo; yo era niña cuando él nació y teníamos un cariño especial, ahora no puedo creer que haga esto”, señaló Lita.

Finalmente, Claudia lamentó que después de 12 años no se resuelva esta situación y presumió que el expediente “está cajoneado”. “Cada familia recibió su herencia y nadie molesta, los únicos son Memo y su familia, son unos inescrupulosos, oportunistas y avasalladores; tienen mucho poder político, y desde el primer momento se manejaron con una trampa legal, y lo peor es que siguen creyéndose dueños del Paseo de los Colorados, hacen eventos y nuestro abogado no nos defiende”.