Comerciantes señalan bajas ventas en productos carnavaleros

Subieron los precios y bajaron las ventas. A tan solo días de que inicie el Carnaval, los comercios de la zona de la exterminal están a la espera de que los comparseros y familias anticipen la compra del kit carnavalero. A diferencia del año pasado, cuando las ventas eran numerosas como papel picado, hoy la mayoría de los productos sufrieron un incremento de entre un 40 y 100%.

Pese a una merma de la venta de los productos, los comerciantes del rubro tienen esperanzas que haya un repunte desde mañana con el festejo del Jueves de Compadres. Al analizar el por qué de estas mermas, la mayoría de los comerciantes consultados por este diario estimó que tal vez podría tratarse de que los compradores se están midiendo en sus gastos porque este año se da una proximidad entre el inicio de las clases y los festejos del Carnaval.

NIEVE Y SERPENTINA / ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE TUVO INCREMENTO EN SU VALOR.

Uno de los elementos que mayor demanda tiene en esta temporada carnestolenda es la espuma que sufrió un incremente de casi el 100%, según destacó un distribuidor mayorista, Horacio García apuntó que el fardo de espuma de 12 unidades pasó a estar $280 a $500.

Para hacer frente a esta situación, algunos vendedores optaron por diversificar su oferta apuntando a los más pequeños, por ello ya expusieron en sus vidrieras y mesas productos como pistolas de agua, globos, máscaras, muñecos de diablitos y talco de colores.

En cuanto al kit carnavalero, en un local de la Hipólito Yrigoyen ofrecen el fardo de nieve (12 pomos) a $500 y por unidad algunos lo ofrecen a $40 o $50, antes cada una costaba entre $30 o $40. La bolsa de talco de 25 kilos hoy se ubica en $350, el año pasado alcanzó los $250. En tanto que el kilo de talco perfumado tiene un valor de $30, mientras que antes rondaba los $15, el talco común cuesta $20 el kilo. El kilo de papel picado hoy ronda los $200, antes llegaba a los $150. La docena de serpentina ronda los $100, las bombuchas dependiendo de la marca alcanzaron los $40 y $55, antes se ubicaban entre los $30 y $25.

TRADICIONAL GORRITO CARNAVALERO / HOY SU PRECIO RONDA LOS $280.

La vendedora Rosa Cabana ofrece una variedad de elementos descartables, por ejemplo los vasos cerveceros cuestan entre $30 (con motivos) y $25 los comunes. Los vasos grandes están entre los $50 y $75. El año pasado el precio de estos productos se ubicaban un 30% menos. Las diez unidades de vasos "trago largo" rondan los $50. Para los integrantes de las comparsas que portan el disfraz del "diablo", ofrecen espejos de diferentes tamaños, el detalle fundamental para el traje, estos se pueden encontrar la docena a $110, antes trepaban los $70. Los cascabeles chicos cuestan entre $50, $60 y los grandes $70 o $95. Respecto a las ventas, la vendedora Cabana destacó que a diferencia del año pasado se veía mayor concurrencia de personas. "Las ventas bajaron, esperamos que el Jueves de Compadres aumenten", sostuvo.

Hubo un aumento del 40%

Otro local de la zona céntrica ofrece una diversidad de productos del kit casrnestolendo. La vendedora Julia Serapio comentó que hace quince años trabaja en el rubro: "las ventas están muy bajas a comparación de otros años debido a que todo está muy caro. Vendemos nieve, papel picado, talco, serpentina, pistola de agua, banderines, antifaz y bombuchas", resaltó.

Indicó así que la mayoría de los productos tuvieron un incremento del 40% a comparación del año pasado. La docena de serpentina cuesta $120 y cada una $12. Los paquetes de bombuchas cuestan entre $50 y $35, dependiendo de la marca. El papel picado el año pasado estaba $100 y ahora alcanza los $200 el kilo. La bolsa de talco perfumado de 25 kilos cuesta $350 y el común $250. "Para los más pequeños vendemos pistolas de agua, entre $50 y $100. Tenemos el antifaz que salen $100 la docena y cada uno $10", indicó.

Por su parte la vendedora Yo landa Gallardo manifestó que es notoria la crisis económica que atraviesan los clientes, "no se ve tanta presencia de clientes, son algunas las personas que se acercan a comprar y a averiguar algunos precios", finalizó.

CARNAVAL / GARANTIZARÁN QUE SEA DISFRUTADO POR LA POBLACIÓN LOCAL Y LOS TURISTAS.

Definen líneas de intervención del operativo integral para el Carnaval.

FESTEJO / ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR ELEMENTOS QUE OCASIONEN DAÑO A OTRA PERSONA.

Seguridad, salud, turismo, higiene urbana y obra pública son los puntos clave en los que ministerios y municipios harán hincapié para garantizar que el Carnaval jujeño pueda ser disfrutado por la población local y por miles de turistas de todo el país que se harán presentes en la provincia entre el 1 y 5 de marzo.

En este sentido y “considerando la importante afluencia de gente que se prevé, el Gobierno de Jujuy reunió las diferentes áreas que serán transversales en la coordinación de acciones que garanticen una buena convivencia, una adecuada organización ante las urgencias de salud, el tránsito, higiene urbana y seguridad”, indicó el ministro de Salud, Gustavo Bouhid.

“Queremos que al llegar el Carnaval se encuentren coordinadas todas las acciones, no sólo para el disfrute de la gente, sino también para prevenir que no haya accidentes, sabiendo que Jujuy va a recibir muchísimas personas según nos indicó el Ministerio de Turismo”, expresó Bouhid durante la reunión y mencionó algunos puntos como la falta de agua, los controles de alcoholemia, la cantidad de personas en los bailes, y demás medidas de seguridad.

En este sentido, el Same 107 ya presentó la planificación de cobertura para cada lugar en el cual se ha notificado que se realizarán eventos y también se trabaja en la incorporación de postas cercanas a Purmamarca y Tilcara.

A su turno, la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, destacó que también existirán operativos de control de documentación y control de alcoholemia para lo cual rige la tolerancia cero, operativos de seguridad y también operativos de tránsito que puedan garantizar una correcta circulación ante la realización de este gran evento como es el Carnaval. También se prevé la posibilidad de incorporación de baños químicos en todas las zonas de celebración.

El Carnaval y el inicio del ciclo lectivo 2019

Calendario del Carnaval: inicia mañana 21 con el Jueves de Compadres, el 28 Jueves de Comadres y el 2 de marzo el Desentierro del Carnaval.

El vendedor mayorista Horacio García, de un local comercial de la avenida Lisandro de la Torre, mencionó que este año el precio de la nieve sufrió un incremento del 100%. “El año pasado el fardo se encontraba entre los $220 y $280 y ahora ronda los $500”. Asimismo señaló que el talco tuvo un incremento del 30%.

A su vez puso de relieve que durante el Carnaval del 2018, su local llegó a vender cerca de 84.000 kilos de talco y 250 mil vasos de plástico. “Este año esperamos

mantener la venta, realmente este rubro es mucho más generoso que los demás dado a que hay mucha gente sin trabajo, entonces las personas que hacen empanadas y sándwich compran todo descartable y en esta época es lo mismo, por lo que la gente se la rebusca con la nieve y el talco, entonces apuntan a eso”, destacó.

En este contexto apuntó que la baja de venta en esta temporada puede deberse a la fecha en que inicia el Carnaval y es coincidencia con el inicio del ciclo lectivo. “Cuando el Carnaval empieza en febrero uno puede festejar todo ese mes, ahora el Carnaval empieza un 3 de marzo y al otro día empiezan las clases y no hay mucho tiempo para festejar. Entonces se achica el festejo”, sostuvo.

Reglamento que deben tener en cuenta las comparsas y agrupaciones

Con el objetivo de evitar sanciones y multas durante los festejos de Carnaval, las comparsas y agrupaciones deberán informarse sobre las reglas que deben cumplir los diferentes eventos. El juez contravencional, Matías Ustares, hizo referencia a los festejos de Carnaval en el marco de la Ley 5.860 Código Contravencional y la Ley 6.009 Régimen Integral del Carnaval, con sus correspondientes multas y sanciones.

En el caso de la admisión de menores de edad en eventos nocturnos, explicó que es autorizado si se encuentran acompañados por los padres o tutores. Asimismo está permitido que participen durante las fiestas que se realizan en horario de la tarde. En caso de que el evento sea con fines de lucro, debe estar habilitado para la concurrencia de menores de edad. En materia de salubridad, la ley indica que “el organizador debe garantizar la readecuación sanitaria del local y en su caso sacar a los menores porque durante la noche no podrán estar.

La ley también establece que está prohibida la venta de bebida alcohólica a menores de 18 años. Sobre el consumo de alcohol en la vía pública las personas pueden llegar a ser afectados con una multa de hasta 15 mil pesos y sancionados con hasta 12 días de arresto. En cuanto a la embriagadez escandalosa que pueda llegar a afectar a terceros la multa podría llegar a 20 mil pesos y si participan más de dos personas está alcanzaría hasta 40 mil pesos, también tienen sanción con trabajo comunitario con más de 15 días de arresto.

Por ruidos molestos, la sanción llega hasta 5 mil pesos. Con respecto a los juegos en ocasión del Carnaval, el juez contravencional detalló que la ley sanciona a aquellos que, utilicen sustancias u otros elementos que puedan ocasionar peligro en la integridad de la persona, “por ejemplo usar cal en vez de talco” señaló. A quienes arrojen agua desde vehículos en movimiento o desde edificios, las sanciones llegarán hasta 5 mil pesos. Por último recordó que se encuentra en vigencia la Ley 6.082 de “Tolerancia Cero”.

Agenda del Carnaval de Jujuy

El Carnaval jujeño inicia mañana 21 con el Jueves de Compadres, 28 Jueves de Comadres; 2 de marzo, Desentierro del Carnaval; 3 de marzo, Domingo de Tentación; 4 de marzo, Carnaval Grande; 5 de marzo, Martes de Chaya. La pausa se da el 6 de marzo que es Miércoles de Cenizas (calendario litúrgico); para continuar del 7 al 9 de marzo con el Carnaval chico; y finalmente el 10 de marzo, Entierro del Pujllay.