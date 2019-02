Habilitan una página web para la preinscripción

La Escuela Profesional 8 "Domingo Faustino Sarmiento" habilitó desde la 0 de hoy una página web en la que los aspirantes a las formaciones laborales que tiene a disposición la institución puedan preinscribirse.

Con todos los preinscriptos se hará un sorteo que determinará quienes serán alumnos de las distintas carreras.

La dirección en la que se hará este primer trámite es www.profesional8jujuy.com y posteriormente se deberá presentar documentación específica, según la carrera que se siga. Llevado a cabo este paso, habrá un sorteo para la selección definitiva de los cursantes y se desarrollará en la misma institución.

La modalidad surgió para evitar que la gente acampe fuera del establecimiento, como ocurría años antes. Este paso durará desde hoy hasta el lunes 25 del corriente, inclusive. Los sorteos arrancarán al día siguiente.

En diálogo con este matutino, Silvia Alarcón, directora del establecimiento, contó sobre la nueva forma de preinscripción: "La página va a estar habilitada a partir de la 0 hasta el lunes 25 inclusive. Allí los postulantes van a poder preinscribirse en algunas de las 12 especialidades que brinda la institución".

SEDE / YA NO HAY ACAMPES PARA LA PREINSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA SARMIENTO.

"La escuela tuvo mucha demanda de alumnos para poder inscribirse y no le podemos dar solución a todos debido a que la escuela no es tan grande y los cursos no son amplios, por lo que no podemos inscribir cualquier cantidad de alumnos debido a que no se puede trabajar cómodamente y después abandonan; entonces hay un cupo para cada taller", añadió la directora.

Alarcón también dio a conocer que lo cupos varían según tal o cual carrera. Para peluquería son 35 vacantes, informática 100 y en cocina las disponibilidades dependen de la cantidad de alumnos que hayan pasado a segundo y dejen la vacante a otro alumno que ingrese en el nuevo ciclo.

Reiteró a la gente que se haya acercado a la institución, que todo a partir de hoy se hará por la página web, aunque en el establecimiento ubicado en calle San Martín 765 estarán recibiendo sólo consultas.

Una vez que se completa el formulario de pre inscripción, se debe imprimir la solicitud y en el mismo figurará el horario en el que se deberán presentar para la selección final. Los sorteos iniciarán el 26 de este mes y durarán hasta el 1 de marzo inclusive.

Especialidades

La Escuela Sarmiento brinda en total doce especialidades y están destinadas a todo el público interesado en una formación laboral.

Entre ellas se encuentra: Informática y operador de computadora; Artesanía; Manualidades; Tejido; Serigrafía; Peluquería, cosmetología y pedicura; Cocina, repostería y cotillón; Corte y confección; Electricidad domiciliaria; Taller de corte y confección; Instalaciones sanitarias y Gestor en organización y administración comercial.

Año antes a causa de las carreras que tenían mayor demanda (peluquería, corte y confección, informática y cocina) se armaban verdaderos acampes fuera del establecimiento, que ahora se evitarán.

Para la inscripción final se necesita fotocopia del DNI, partida de nacimiento y constancia de Cuil. Para la mayoría es necesario contar con la escuela primaria completa y en el caso de la especialidad de Gestor en organización y administración comercial, se requiere tener aprobado hasta el tercer año de la escuela secundaria.

La directora Alarcón aclaró que para poder ser estudiante de la institución se debe ser mayor de edad, por las carreras de oficios laborales.